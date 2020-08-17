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Экс-защитник Манчестер Сити решил повесить бутсы на гвоздь.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что Венсан Компани завершил карьеру профессионального футболиста. Бельгиец попрощался с ролью игрока в возрасте 34 лет и стал главным тренером Андерлехта.

"Хочу посвятить себя тренерской работе, мне нужно для этого 100% времени и внимания, поэтому я и завершил карьеру".

"Хочу остаться в Андерлехте как минимум на четыре года, чтобы доказать, что клуб может играть в современный футбол и показывать отличные результаты", — приводит слова Компани официальный сайт бельгийской команды.

Отметим, что Компани – воспитанник Андерлехта, за который дебютировал в возрасте 17 лет. На протяжении одиннадцати сезонов Венсан выступал за Манчестер Сити.