Другое

Компания LG сделала настоящий подарок всем любителям спорта.

Новая линейка OLED-телевизоров от южнокорейского гиганта перенесет болельщиков на виртуальный стадион. Причем, вы будете не просто сидеть и наблюдать за полетами мяча где-то далеко на поле, а буквально окунетесь в матч Ювентус – Барселона или противостояние ПСЖ и МЮ.

Это и не только, стало возможно с линейкой телевизоров OLED 2020 года: разрешение 8K доступно в модели ZX с диагональю экрана 88”, а уже привычные нам 4K доступны в нескольких моделях - WX на 65”, GX на 77”, 65” и CX с 77”, 65”, 55” и 48” экранами.

Представьте противостояние Роналду и Месси, где вы можете разглядеть все их хитрые финты лучше, чем соперник? Благодаря технологии OLED Motion Pro даже быстрый полет мяча виден не белым и размытым пятном, а четким круглым объектом.

Как это происходит? Интеллектуальный процессор α9 III поколения обрабатывает изображение, а функции искусственного интеллекта ThinQ четко отрисовывают пиксели, не смазывая картинку. И даже в быстрых спортивных баталиях можно увидеть мелкие детали на огромном экране с 4K или 8K. Изображение будет четким, даже если вы близко подойдете к телевизору. Ведь невероятное разрешение 3840х2160 позволяет наслаждаться игрой на любом расстоянии. И даже если вы пригласите очень много друзей на просмотр очередного матча Манчестер Юнайтед, видно будет абсолютно всем: углы обзора у телевизоров этой серии до 178 градусов.

Дополнительно за качество изображения отвечает функция TruMotion, которую инженеры LG практически довели до совершенства. Эта технология искусственно увеличивает плавность изображения, что даже при низкой кадровой частоте видео позволяет воспроизводить контент без разрывов. Т.е., вы на экране не увидите так называемый «эффект размытого следа», чем грешат некоторые телевизоры у других производителей. Добавьте к TruMotion еще и неимоверно реалистичные цвета и по-настоящему глубокий черный цвет с Cinema HDR и HDR10 Pro.

С изображением вроде понятно: всё четко и красочно. А как же звук? Может ли телевизор LG OLED передать незабываемый звук стадиона, гул болельщиков и звенящее напряжение трибун? Да, может. Для этого берем систему динамиков 4.2 на 60 Вт с сабвуфером на 20Вт, плюс технологию OLED Surround с обработкой звука искусственным интеллектом АІ Sound Pro, чтобы слышать каждый момент матча. Добавляем алгоритм обработки голоса (Clear Voice) IV для четкого звучания комментатора. Все еще звук недостаточно объемный? Тогда подключаем две любые Bluetooth-колонки к телевизору LG, ставим их сзади, и получаем реальный объемный звук настоящего стадиона.

Если вы реально фанат спорта, вам не нужно напоминать расписание игр. Но на всякий случай телевизоры LG OLED имеют функцию Sports Alert, которая сможет вам напомнить, когда начинается матч с любимой командой. Мало того, в реальном времени можно вывести на экран результаты других спортивных состязаний, чтобы не отвлекаться от игры.

И даже если вы случайно пропустите важный матч, сервис LG Channels позволит вам буквально вернуться в прошлое и посмотреть игру в записи в великолепном качестве. LG Channels поддерживает OLL.TV и более 200 национальных и зарубежных телеканалов. Пользование данным сервисом — бесплатно в течении трех месяцев, да и он сразу встроен в телевизоры этой линейки!

Может вы сами захотите поиграть в футбол? Телевизоры LG OLED позволяют отображать игры с ПК на ТВ без лагов и фризов. Почему бы не поиграть в FIFA-2020 после футбольного матча восстановить “статус кво”? Или собрать команду мечты из реальных игроков в Football Manager 2020 или eFootball PES 2020. Но ведь можно еще поучаствовать в аркадном футбольном матче на машинах в Rocket League. Даже такая быстрая игра будет идти с минимальным временем отклика экрана и задержкой ввода благодаря поддержке телевизором технологии G-SYNC с видеокартами NVIDIA, а так же FreeSync от AMD.

А что насчет вечеринки после победы в виртуальном сражении? В этой линейке умных телевизоров также есть поддержка Airplay2 от Apple. Можно соединить телефон с ТВ и транслировать музыку прямо на экран. Или показать друзьям фото и видео с недавней поездки. А можно еще удивить гостей, управляя своим умным домом при помощи Apple HomeKit: приглушить свет, дать команду холодильнику быстрее охладить ваши напитки, запустить в пустующей от гостей комнате робот-пылесос или включить стирку.

Если же вы не завсегдатай техники Apple – не беда, чтобы управлять умным домом с помощью телевизора вам даже не понадобится пульт. Достаточно сказать: «Хай, ЭлДжи» и дать четкую команду. Заучивать фразы также не нужно — говорите с телевизором, как с человеком. Он поймет вас. А чем больше вы с ним говорите, тем лучше телевизор начнет вас понимать, иногда даже с полуслова. Ведь он реально умный. И спортивный.

Твій домашній стадіон: На що здатні телевізори LG OLED

Компанія LG зробила справжній подарунок усім любителям спорту.

Нова лінійка OLED-телевізорів від південнокорейського гіганта перенесе вболівальників на віртуальний стадіон. Причому, ви будете не просто сидіти та спостерігати за польотами м'яча десь далеко на полі, а буквально поринете в матч Ювентус — Барселона або протистояння ПСЖ і МЮ.



Це і не тільки, стало можливо з лінійкою телевізорів OLED 2020 року: дозвіл 8K є в моделі ZX з діагоналлю екрана 88 ", а вже звичні нам 4K доступні в декількох моделях — WX на 65", GX на 77 ", 65" і CX з 77 ", 65", 55 "і 48" екранами.



Уявіть протистояння Роналду і Мессі, де ви можете розглядати всі їх хитрі фінти краще, ніж суперник? Завдяки технології OLED Motion Pro навіть швидкий політ м'яча видний не білою і розмитою плямою, а чітким круглим об'єктом.



Як це відбувається? Інтелектуальний процесор α9 III покоління обробляє зображення, а функції штучного інтелекту ThinQ чітко малюють пікселі, які не змазують картинку. І навіть у швидких спортивних баталіях можна побачити дрібні деталі на величезному екрані з 4K або 8K. Зображення буде чітким, навіть якщо ви близько підійдете до телевізора. Адже неймовірне розширення 3840х2160 дозволяє насолоджуватися грою на будь-якій відстані. І навіть якщо ви запросите дуже багато друзів на перегляд чергового матчу Манчестер Юнайтед, видно буде абсолютно всім: кути огляду телевізорів цієї серії до 178 градусів.



Додатково за якість зображення відповідає функція TruMotion, яку інженери LG практично довели до досконалості. Ця технологія штучно збільшує плавність зображення, що навіть при низькій кадровій частоті відео дозволяє відтворювати контент без розривів. Тобто, ви на екрані не побачите так званий «ефект розмитого сліду», чим грішать деякі телевізори в інших виробників. Додайте до TruMotion ще і неймовірно реалістичні кольори й по-справжньому глибокий чорний колір з Cinema HDR і HDR10 Pro.

З зображенням начебто зрозуміло: все чітко і барвисто. А як же звук? Чи може телевізор LG OLED передати незабутній звук стадіону, гул уболівальників і дзвінку напругу трибун? Так, може. Для цього беремо систему динаміків 4.2 на 60 Вт з сабвуфером на 20 Вт, плюс технологію OLED Surround з обробкою звуку штучним інтелектом АІ Sound Pro, щоб чути кожен момент матчу. Додаємо алгоритм обробки голосу (Clear Voice) IV для чіткого звучання коментатора. Все ще звук недостатньо об'ємний? Тоді підключаємо дві будь-які Bluetooth-колонки до телевізора LG, ставимо їх ззаду, і отримуємо реальний об'ємний звук справжнього стадіону.



Якщо ви реально фанат спорту, вам не потрібно нагадувати розклад ігор. Але про всяк випадок телевізори LG OLED мають функцію Sports Alert, яка зможе вам нагадати, коли починається матч з улюбленою командою. Мало того, в реальному часі можна вивести на екран результати інших спортивних змагань, щоб не відриватися від гри.



І навіть якщо ви випадково пропустите важливий матч, сервіс LG Channels дозволить вам буквально повернутися в минуле і подивитися гру у запису в прекрасній якості. LG Channels підтримує OLL.TV і більше ніж 200 національних і закордонних телеканалів. Користування даним сервісом — безкоштовно протягом трьох місяців, та й він відразу вбудований в телевізори цієї лінійки!



Може ви самі захочете пограти в футбол? Телевізори LG OLED дозволяють транслювати гру з комп'ютера на екран телевізора без лагів і фризів. Чому б не пограти в FIFA-2020 після футбольного матчу та не відновити "статус кво"? Або зібрати команду мрії з реальних гравців у Football Manager 2020 або eFootball PES 2020. Але ж можна ще взяти участь в аркадном футбольному матчі на машинах в Rocket League. Навіть така швидка гра буде йти з мінімальним часом відгуку екрану і затримкою введення завдяки підтримці телевізором технології G-SYNC з відеокартами NVIDIA, а так само FreeSync від AMD.



А що щодо вечірки після перемоги в віртуальному бою? У цій лінійці розумних телевізорів також є підтримка Airplay2 від Apple. Можна з'єднати телефон з ТВ і транслювати музику прямо на екран. Або показати друзям фото і відео з недавньої поїздки. А можна ще здивувати гостей, керуючи своїм розумним будинком за допомогою Apple HomeKit: приглушити світло, дати команду холодильнику швидше охолодити ваші напої, запустити в порожній від гостей кімнаті робот-пилосос або включити прання.

Якщо ж ви не завсідник техніки Apple — не біда: щоб управляти розумним будинком за допомогою телевізора вам навіть не знадобиться пульт. Досить сказати: «Хай, Елджі» і дати чітку команду. Заучувати фрази також не потрібно — говоріть з телевізором, як з людиною. Він зрозуміє вас. А чим більше ви з ним говорите, тим краще телевізор почне вас розуміти, іноді навіть з півслова. Адже він реально розумний. І спортивний.