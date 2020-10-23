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Football.ua выделяет наиболее интересные матчи предстоящих выходных.

После матчей стартовых туров в еврокубковых соревнованиях команды возвращаются к борьбе в национальных первенствах. В этот уикенд европейский футбол подарит зрителям несколько увлекательных дуэлей, таких как противостояние Милана и Ромы, Манчестер Юнайтед и Челси, дерби между дортмундской Боруссией и Шальке. Однако главным событием выходных, пожалуй, станет матч между Барселоной и мадридским Реалом.

Барселона – Реал Мадрид

Суббота, 24 октября, 17:00. Барселона, Камп Ноу. 7-й тур Примеры.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Ни Барселона, ни мадридский Реал не могут записать себе в актив старт в этом сезоне Примеры. Оба испанских гранда потеряли одинаковое количество очков, а в прошлый уикенд синхронно потерпели минимальные поражения от Кадиса и Хетафе. И если Барселона реабилитировалась благодаря уверенной победе над Ференцварошем (5:1), то "сливочные" усугубили свое положение домашним поражением от донецкого Шахтера (2:3).

У каталонцев есть некоторые кадровые проблемы, однако их не сравнить потерями Реала, где отсутствуют Дани Карвахаль, Мартин Эдегор и Эден Азар, а также под большим вопросом находится участие в матче капитана Серхио Рамоса.

В прошлом сезоне встреча команд на Камп Ноу завершилась нулевой ничьей, а во втором круге домашнюю победу со счетом 2:0 одержал Реал, который в итоге и стал чемпионом. Кто окажется сильнее в этом поединке?

Милан – Рома

Понедельник, 26 октября, 21:45. Милан, Сан-Сиро. 5-й тур Серии А.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Центральным матчем 5-го тура в Серии А станет поединок на Сан-Сиро, где Милан примет Рому.

"Россонери" очень успешно стартовали в новом сезоне и на данный момент единолично возглавляют турнирную таблицу. Подопечные Стефано Пьоли начали с трех сухих побед, а в прошлые выходные закрепили свое положение, одержав победу в дерби над Интером со счетом 2:1. Римляне же стартовали с поражения от Вероны, расписали результативную ничью с Ювентусом, а после несколько исправили свое положение победами над Удинезе и Беневенто и теперь отстают от лидера на 5 пунктов.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, и можно ожидать, что в этом поединке они продемонстрируют бескомпромиссную борьбу.

Манчестер Юнайтед – Челси

Субботу, 24 октября, 19:30. Манчестер, Олд Траффорд. 6-й тур АПЛ.

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В 6-м туре английской Премьер-лиги выделяется поединок на Олд Траффорд, где местный Манчестер Юнайтед примет Челси. Обе команды не могут назвать свои старты успешными и на данный момент идут в середине турнирной таблицы. Однако именно к этой встрече хозяева подходят в очень хорошем настроении и с большим энтузиазмом.

После обидного поражения от Тоттенхэма со счетом 6:1 "красные дьяволы" крупно обыграли Ньюкасл (4:1), а после одержали победу над финалистом минувшей Лиги чемпионов ПСЖ (2:1). Эти успехи позволяют Оле-Гуннару Солскьеяеру рассчитывать на благосклонный исход и во встрече с лондонским клубом.

Челси же в прошлый уикенд упустил победу во встрече с Саутгемптоном после того, как вел в счете 3:0. Не добились особого успеха "синие" и в матче с Севильей в Лиге чемпионов, сыграв в нулевую ничью.

Арсенал – Лестер

Воскресенье, 25 октября, 21:15. Лондон, Эмирейтс. 6-й тур АПЛ.

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Особого внимания в 6-м туре АПЛ также заслуживает встреча Арсенала и Лестера на Эмирейтс. На данный момент команды делят четвертую строчку, имея в активе по 9 очков. При этом и "лисы", и "канониры" в последних турах несколько сбавили обороты и потерпели по два поражения.

Однако неудачи на внутренней арене они компенсировали победами в Лиге Европы, где Лестер обыграл Зарю (3:0), а Арсенал выиграл в выездном матче с Рапидом (2:1).

В прошлом сезоне команды встречались между собой дважды. Встреча в Лондоне завершилась ничьей 1:1, а в матче второго круга "канониры" победили на выезде 2:1.

Бавария – Айнтрахт

Суббота, 24 октября, 16:30. Мюнхен, Альянц Арена. 5-й тур Бундеслиги.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Одним из центральных матчей 5-го тура Бундеслиги станет встреча Баварии и Айнтрахта. Франкфуртский клуб за последние сезоны доказал, что может преподнести баварцам неприятный сюрприз и отобрать у них очки. Так, в прошлом сезоне "орлы" обыграли "красных" на своем поле со счетом 5:1, хотя во втором круге и в полуфинале Кубка Германии проиграли им соответственно 5:2 и 2:1.

На данный момент Бавария и Айнтрахт идут в топ-четверке, а разрыв между ними составляет лишь один пункт. Подопечные Ханси Флика продолжают штамповать победы в этом сезоне, и лишь поражение от Хоффенхайма (1:4), которое можно назвать курьезом, не позволяет им находиться на вершине таблицы. Айнтрахт тоже довольно успешно идет в новом сезоне, одержав две победы и дважды сыграв вничью, и остается одной из трех команды, которые еще не проигрывали.

Боруссия Д – Шальке

Суббота, 24 октября, 19:30. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк. 5-й тур Бундеслиги.

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Отдельного внимания в 5-м туре Бундеслиги заслуживает рурское дерби между дортмундской Боруссией и Шальке.

"Кобальтовые" крайне неудачно начали этот сезон и должны очень серьезно задуматься над сохранением прописки в элитном дивизионе. Команда рассталась с Давидом Вагнером и лишь после назначения Мануэля Баума смогла набрать первое очко, сыграв вничью с Унином. Однако, несмотря на текущее положение, Шальке наверняка с особым настроем подойдет ко встрече с Боруссией и попытается создать ей проблемы.

Лион – Монако

Воскресенье, 25 октября,22:00. Лион, Парк Олимпик Лион. 8-й тур Лиги 1.

Интерес в этот уикенд также вызывает поединок между Лионом и Монако в 8-м туре Лиги 1.

По итогам минувшего сезона, ни одна из команд не пробилась в еврокубки, и теперь они вынуждены сосредоточиться на выступлениях на внутренней арене. Впрочем, дела у них идут не особенно успешно. В данный момент монегаски занимают восьмую строчку и опережают идущий следом Лион на один пункт. Возможно, успех в этой встрече позволит одной из команд поверить в свои силы и переломить ход сезона.