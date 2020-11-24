Cледующий барьер — чемпион Казахстана.
ФК ЖИЛСТРОЙ-2, WOMENSFOOTBALL.COM.UA
24 ноября 2020, 15:12
Сегодня, 24 ноября, состоялась жеребьевка, по итогам которой стало известно 16 пар соперников. Так, в 1/16 финала женской Лиги чемпионов УЕФА харьковский Жилстрой-2 сразится с чемпионом Казахстана БИИК-Казыгуртом.
На этом этапе команды проведут по два матча. Базовые даты — 9/10 и 15/16 декабря.
Первый матч украинская команда проведет дома, тогда как ответный поединок состоится в Шымкенте.
Напомним, что в квалификации Лиги чемпионов Жилстрой-2 прошел Алашкерт (9:0) и Сараево (2:0).
Все пары 1/16 финала:
Санкт-Пельтен (Австрия) — Цюрих (Швейцария)
Ювентус (Италия) — Лион (Франция)
Помурье (Словения) — Фортуна (Дания)
ПСВ (Нидерланды) — Барселона (Испания)
Ланчхути (Грузия) — Русенгорд (Швеция)
Спартак Суботица (Сербия) — Вольфсбург (Германия)
Жилстрой-2 (Украина) — БИИК-Казыгурт (Казахстан)
Минск (Беларусь) — ЛСК (Норвегия)
Гетеборг (Швеция) — Манчестер Сити (Англия)
Фиорентина (Италия) — Славия Прага (Чехия)
Волеренга (Норвегия) — Брондбю (Дания)
Гурник (Польша) — Пари Сен-Жермен (Франция)
Спарта Прага (Чехия) — Глазго Сити (Шотландия)
Бенфика (Португалия) — Челси (Англия)
Аякс (Нидерланды) — Бавария (Германия)
Серветт (Швейцария) — Атлетико (Испания)
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