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Cледующий барьер — чемпион Казахстана.

Сегодня, 24 ноября, состоялась жеребьевка, по итогам которой стало известно 16 пар соперников. Так, в 1/16 финала женской Лиги чемпионов УЕФА харьковский Жилстрой-2 сразится с чемпионом Казахстана БИИК-Казыгуртом.

На этом этапе команды проведут по два матча. Базовые даты — 9/10 и 15/16 декабря.

Первый матч украинская команда проведет дома, тогда как ответный поединок состоится в Шымкенте.

Напомним, что в квалификации Лиги чемпионов Жилстрой-2 прошел Алашкерт (9:0) и Сараево (2:0).

Все пары 1/16 финала:

Санкт-Пельтен (Австрия) — Цюрих (Швейцария)

Ювентус (Италия) — Лион (Франция)

Помурье (Словения) — Фортуна (Дания)

ПСВ (Нидерланды) — Барселона (Испания)

Ланчхути (Грузия) — Русенгорд (Швеция)

Спартак Суботица (Сербия) — Вольфсбург (Германия)

Жилстрой-2 (Украина) — БИИК-Казыгурт (Казахстан)

Минск (Беларусь) — ЛСК (Норвегия)

Гетеборг (Швеция) — Манчестер Сити (Англия)

Фиорентина (Италия) — Славия Прага (Чехия)

Волеренга (Норвегия) — Брондбю (Дания)

Гурник (Польша) — Пари Сен-Жермен (Франция)

Спарта Прага (Чехия) — Глазго Сити (Шотландия)

Бенфика (Португалия) — Челси (Англия)

Аякс (Нидерланды) — Бавария (Германия)

Серветт (Швейцария) — Атлетико (Испания)

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