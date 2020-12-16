Голова Налдо, гол Снейдера на последних минутах и подножка Карабаха: провалы грандов в группах Лиги чемпионов в последнем десятилетии.
Интер не единственный гранд в последнем десятилетии, не вышедший из группы в Лиге чемпионов. Кроме «нерадзурри» это участь постигла Ювентус, Челси и даже Юнайтед сэра Алекса.
Манчестер Сити (2011/12, 2012/13)
Под руководством Роберто Манчини "горожане" сумели выиграть долгожданное чемпионство, в последнем туре совершив грандиозный камбэк в легендарной встрече с Куинз Парк Рейнджерс. А вот с главным еврокубком дела обстояли куда хуже.
Сезон-2011/12 (Группа А)
|№
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|+-
|О
|1
|Бавария
|6
|4
|1
|1
|11-6
|+5
|13
|2
|Наполи
|6
|3
|2
|1
|10-6
|+4
|11
|3
|Ман Сити
|6
|3
|1
|2
|9-6
|+3
|10
|4
|Вильярреал
|6
|0
|0
|6
|2-14
|-12
|0
В 2011 году Сити дебютировал в Лиге чемпионов в статусе третьей команды Англии и сразу угодил в убойный квартет с Баварией, Наполи и Вильярреалом. "Желтая субмарина", увы, не сумела навязать борьбу соперникам, поэтому основные баталии развернулись между триумвиратом лидеров. После экватора группового этапа положение англичан было весьма недурным.
После ничьей с неаполитанцами в первом туре (1:1) и поражением от Баварии во втором (0:2), последовали две победы над аутсайдером из Испании. Определяющей для "горожан" стала ответная игра против Наполи, которая расставила все точки над і.
Перед визитом на Сан-Паоло (ныне переименованному в Диего Армандо Марадона стэдиум) Сити опережал соперника на два очка, но пропустил два мяча от великолепного Эдинсона Кавани, забив в ответ лишь однажды, тем самым предопределив итоговый невыход в плей-офф.
В последнем туре команда Манчини нанесла мюнхенскому гранду единственное поражение на том групповом этапе, но конкуренты из Неаполя обыграли в гостях Вильярреал и впервые в истории отправились в 1/8 финала.
Тем не менее, в том розыгрыше Сити хотя бы отправился пытать счастья в Лиге Европы. А вот через год умудрился и вовсе финишировать последним, пропустив вперед даже Аякс! Все начало валится с рук уже в первом матче.
"Блу Мун" неплохо смотрелась на Сантьяго Барнабеу и станом на 87 минуту вела в счете усилиями Эдина Джеко и Александра Коларова, но Реал сумел совершить камбэк благодаря голам Криштиану Роналду и Карима Бензема. Так что из Мадрида гости уехала не солоно хлебавши.
Сезон-2012/13 (Группа D)
|№
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|+-
|О
|1
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|11-5
|+6
|14
|2
|Реал Мадрид
|6
|3
|2
|1
|15-9
|+6
|11
|3
|Аякс
|6
|1
|1
|4
|8-16
|-8
|4
|4
|Манчестер Сити
|6
|0
|3
|6
|7-11
|-4
|3
Далее уже "горожане" побывали в шкуре "сливочных", отыгравшись на последних минутах в домашней игре с Боруссией Дортмунд. Марио Балотелли реализовал пенальти на 90 минуте. Чтобы зацепится за очки, нужно было побеждать Аякс, но Сити умудрился и тут опростоволосится.
В Амстердаме победу праздновали хозяева (3:1, третье взятие ворот на счету Кристиана Эриксена), а в Манчестере обе команды разошлись боевой ничьей. Так что в последних играх действующий чемпион Англии боролся лишь за третью строчку с "аяксидами". Боролся, к слову, безуспешно.
Челси (2012/13)
Весьма неоднозначный сезон для лондонского клуба, который, с одной стороны, был примечателен тем, что "пенсионерам" удалось впервые в своей истории выиграть Лигу Европы, а с другой — увенчался невыходом из группы в Лиге чемпионов. К тому же, самым обидным стал не только сам факт падения во второй по значимости еврокубок, но и то, что Челси на тот момент был действующим победителем турнира. Да и к тому же летом 2012 года удалось заполучить в свои ряды некоего Эдена Азара из Лилля.
Начали за здравие. В первом туре на Стэмфорд бридж расписали боевые 2:2 с Ювентусом, затем разгромили Норшелланн в Дании – 4:0. В двухматчевой спарке предстояло встреча с донецким Шахтером.
Сезон-2012/13 (Группа E)
|№
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|+-
|О
|1
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|12-4
|+8
|12
|2
|Шахтер
|6
|3
|1
|2
|12-8
|+4
|10
|3
|Челси
|6
|3
|1
|2
|16-10
|+6
|10
|4
|Норшелланн
|6
|0
|1
|5
|4-22
|-18
|1
Тогда "горняки" располагали чуть ли не лучшим составом в своей истории во главе с Виллианом — будущей легендой английского клуба. Игра на Донбасс Арене осталась за хозяевами, а Оскару удалось поразить ворота Андрея Пятова лишь на 90 минуте, зато им удалось взять реванш в родных стенах.
Правда, в том матче чемпиону Украины удалось дважды отправить мяч в сетку, против одного пропущенного в Донецке, что позволило иметь более выгодное положение перед конкурентом в свете большего количества выездных голов. Это и стало решающим фактором.
В пятом туре Ювентус неожиданно разгромил Челси в Турине, а Шахтер без проблем справился с датским чемпионом, что превратило игру между "зебрами" и "горняками" в Украине лишь в борьбу за первое место в группе. Челси же напоследок разнес аутсайдера в пух и прах, а затем отправился покорять Лигу Европы и преуспел в этом!
Ювентус (2013/14)
Спустя сезон, сию неприятную эстафету перенял уже Юве, умудрившийся обойти в своем квартете лишь Копенгаген. Балом правил мадридский Реал, лишь раз сыгравший вничью — как раз с подопечными Антонио Конте, и без проблем выигравший группу. А вот в итоговом фиаско "зебры" виноваты сами.
Сезон-2013/14 (Группа B)
|№
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|+-
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|5
|1
|0
|20-5
|+15
|16
|2
|Галатасарай
|6
|2
|1
|3
|8-14
|-6
|7
|3
|Ювентус
|6
|1
|3
|2
|9-9
|0
|6
|4
|Копенгаген
|6
|1
|1
|4
|4-13
|-9
|4
В первом туре они едва спасли ничью с датским чемпионом, а затем упустили победу над Галатасараем. Турки, розыгрышем ранее дошедшие до четвертьфинала Лиги чемпионов, дважды сравнивали счет усилиями Дидье Дрогба и Умута Булута, причем Булут забил спустя минуту после взятия ворот в исполнении Фабио Квальяреллы.
Первую победу удалось добыть лишь в пятом туре. В Турине был повержен Копенгаген — 3:1. Хет-триком отметился Артуро Видаль, забивший два мяча из трех с одиннадцатиметровой отметки. Перед выездом в Стамбул в более выгодном положении были как раз итальянцы, опережавшие соперника на два очка, но все пошло наперекосяк. Сначала матч приостановили из-за сильного снегопада при счете 0:0, а на следующий день свежие турки вырвали победу благодаря голу Уэсли Снейдера на последних минутах.
Усладой для "бьянконери" могла стать победа в Лиге Европы, да и финал турнира должен был состоятся на их родном стадионе, но в полуфинале торжественное шествие команды Конте прервала Бенфика.
Атлетико Мадрид (2017/18)
"Матрасники" назывались главным фаворитом группы с Челси, Ромой и Карабахом, но не сумели подтвердить этот статус.
Сезон-2017/18 (Группа C)
|№
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|+-
|О
|1
|Рома
|6
|3
|2
|1
|9-6
|+3
|11
|2
|Челси
|6
|3
|2
|1
|16-8
|+8
|11
|3
|Антлетико
|6
|1
|4
|1
|5-4
|+1
|7
|4
|Карабах
|6
|0
|2
|4
|2-14
|-12
|2
Неприятности начались уже в первом туре в Риме, где сейвы неподражаемого Алиссона Беккера помогли "волкам" добыть стратегическую ничью, продолжились на родном стадионе с Челси (Миши Батшуайи вырвал для "пенсионеров" три очка в добавленное время), а квинтэссенцией стали две ничьих с азербайджанцами.
У мадридцев оставались призрачные шансы на выход из группы перед последним туром, но Рома должна была уступить Карабаху, а подопечные Диего Симеоне — победить Челси. Не произошло ни того, ни другого. Зато без проблем прошлись по сетке второго по значимости еврокубка и слегка скрасили неоднозначный сезон.
Манчестер Юнайтед (2011/12, 2015/16, 2020/21)
Три фиаско МЮ в Лиге чемпионов с тремя разными наставниками. Удивительно, но первое из них приключилось еще под руководством великого и ужасного метра тренерского цеха – сэра Алекса Фергюсона.
Сезон-2011/12 (Группа C)
|№
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|+-
|О
|1
|Бенфика
|6
|3
|3
|0
|8-4
|+4
|12
|2
|Базель
|6
|3
|2
|1
|11-10
|+1
|11
|3
|Манчестер Юнайтед
|6
|2
|3
|1
|11-8
|+3
|9
|4
|Оцелул
|6
|0
|0
|6
|3-11
|-8
|0
Не исключено, что манкунианцы пытались выиграть свою группу малой кровью, а когда спохватились то было уже поздно. "Красные дьяволы" сыграли вничью с Бенфикой и Базелем на старте (думаю, многие уже успели позабыть те зрелищные 3:3 на Олд Траффорд с голами однофамильцев — Фабиана Фрая и Александра Фрая), затем дважды без проблем разделались с абсолютным аутсайдером из Румынии — Оцелулом, но в последних турах набрали лишь одно очко и финишировали на третьем месте.
Сезон-2015/16 (Группа B)
|№
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|+-
|О
|1
|Вольфсбург
|6
|4
|0
|2
|9-6
|+3
|12
|2
|ПСВ
|6
|3
|1
|2
|8-7
|+1
|10
|3
|Манчестер Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7-7
|0
|8
|4
|ЦСКА
|6
|1
|1
|4
|5-9
|-4
|4
Следующая неудача случилась уже при Луи ван Гале в сезоне 2015/16. Группа была равная, но манкунианцы в ней выглядели, все же, фаворитом. Уступили на выезде ПСВ (в той встрече ужаснейшую травму получил Люк Шоу после которой, но не только, он так и не может вернуть себе былую форму), добыли волевую победу над Вольфсбургом в "театре мечты" (ах, какой роскошный голевой пас пяткой на Криса Смоллинга тогда отдал Хуан Мата).
После четырех очков в спаренных поединках с московским ЦСКА подопечные ван Гала держали все в собственных руках. Но оступились в последнем туре на Фольксваген арене. "Волкам" необходимо было не проиграть МЮ на своем поле, и они этого добились, пусть и с трудом. Антони Марсьяль вывел гостей вперед, Налдо и Вийеринья перевернули все с ног на голову, в концовке Джошуа Гилавоги срезал мяч в собственные ворота, но Налдо удалось вырвать победу для Вольфсбурга спустя две минуты. А там еще и эйндховенцы дожали россиян. В общем, все что могло пойти не так, пошло не так.
Сезон-2020/21 (Группа H)
|№
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|+-
|О
|1
|ПСЖ
|6
|4
|0
|2
|13-6
|+7
|12
|2
|РБ Лейпциг
|6
|4
|0
|2
|11-12
|-1
|12
|3
|Манчестер Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|15-10
|+5
|9
|4
|Башакшехир
|6
|1
|0
|5
|7-18
|-11
|3
Третий случай произошел буквально на днях, с Оле Гуннаром Сульшером на тренерском мостике, поэтому заострять на нем внимание я не буду. Напомню лишь вкратце, что после побед над ПСЖ и Лейпцигом, Юнайтед вышел в лидеры своего квартета, но проиграл три из четырех последующих встреч и финишировал третьим. А если бы не стали валять дурака в Стамбуле?
Интер (2018/19, 2019/20, 2020/21)
Закончим свежими несчастьями миланского гранда, которые еще не успели выветрится из памяти. В сезоне 18/19 Интер здорово начал, добыв волевую победу в концовке над Тоттенхэмом и ПСВ, но растерял все преимущество в концовке, набрав лишь два очка в оставшихся поединках.
Сезон-2018/19 (Группа B)
|№
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|+-
|О
|1
|Барселона
|6
|4
|2
|0
|14-5
|+9
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|2
|2
|2
|9-10
|-1
|8
|3
|Интер
|6
|2
|2
|2
|6-7
|-1
|8
|4
|ПСВ
|6
|0
|2
|4
|6-13
|-7
|2
Год спустя решающее значение имели две оплошности – в Праге со Славией в первом туре (1:1) и поражение в Дортмунде (2:3 после 2:0 к 51 минуте).
Сезон-2019/20 (Группа B)
|№
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|+-
|О
|1
|Барселона
|6
|4
|2
|0
|9-4
|+5
|14
|2
|Боруссия Д
|6
|3
|1
|2
|8-8
|0
|10
|3
|Интер
|6
|2
|1
|3
|10-9
|+1
|7
|4
|Славия Прага
|6
|0
|2
|4
|4-10
|-6
|2
Ну а в текущем сезоне "нерадзурри" добыли первую победу лишь в пятом туре в Менхенгладбахе, а кроме того, не сумели одолеть ни донецкий Шахтер, ни мадридский Реал, тем самым установив персональный антирекорд. Впервые в своей истории обладатель требла по итогам сезона 2009/10 занял последнее место в группе самого престижного клубного турнира Старого Света.
Сезон-2020/21 (Группа B)
|№
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|+-
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|3
|1
|2
|11-9
|+2
|10
|2
|Боруссия М
|6
|2
|2
|2
|16-9
|+7
|8
|3
|Шахтер
|6
|2
|2
|2
|5-12
|-7
|8
|4
|Интер
|6
|1
|3
|2
|7-9
|-2
|6