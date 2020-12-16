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Голова Налдо, гол Снейдера на последних минутах и подножка Карабаха: провалы грандов в группах Лиги чемпионов в последнем десятилетии.

Интер не единственный гранд в последнем десятилетии, не вышедший из группы в Лиге чемпионов. Кроме «нерадзурри» это участь постигла Ювентус, Челси и даже Юнайтед сэра Алекса.

Манчестер Сити (2011/12, 2012/13)

Под руководством Роберто Манчини "горожане" сумели выиграть долгожданное чемпионство, в последнем туре совершив грандиозный камбэк в легендарной встрече с Куинз Парк Рейнджерс. А вот с главным еврокубком дела обстояли куда хуже.

Сезон-2011/12 (Группа А)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Бавария 6 4 1 1 11-6 +5 13 2 Наполи 6 3 2 1 10-6 +4 11 3 Ман Сити 6 3 1 2 9-6 +3 10 4 Вильярреал 6 0 0 6 2-14 -12 0

В 2011 году Сити дебютировал в Лиге чемпионов в статусе третьей команды Англии и сразу угодил в убойный квартет с Баварией, Наполи и Вильярреалом. "Желтая субмарина", увы, не сумела навязать борьбу соперникам, поэтому основные баталии развернулись между триумвиратом лидеров. После экватора группового этапа положение англичан было весьма недурным.

После ничьей с неаполитанцами в первом туре (1:1) и поражением от Баварии во втором (0:2), последовали две победы над аутсайдером из Испании. Определяющей для "горожан" стала ответная игра против Наполи, которая расставила все точки над і.

Перед визитом на Сан-Паоло (ныне переименованному в Диего Армандо Марадона стэдиум) Сити опережал соперника на два очка, но пропустил два мяча от великолепного Эдинсона Кавани, забив в ответ лишь однажды, тем самым предопределив итоговый невыход в плей-офф.

В последнем туре команда Манчини нанесла мюнхенскому гранду единственное поражение на том групповом этапе, но конкуренты из Неаполя обыграли в гостях Вильярреал и впервые в истории отправились в 1/8 финала.

Тем не менее, в том розыгрыше Сити хотя бы отправился пытать счастья в Лиге Европы. А вот через год умудрился и вовсе финишировать последним, пропустив вперед даже Аякс! Все начало валится с рук уже в первом матче.

"Блу Мун" неплохо смотрелась на Сантьяго Барнабеу и станом на 87 минуту вела в счете усилиями Эдина Джеко и Александра Коларова, но Реал сумел совершить камбэк благодаря голам Криштиану Роналду и Карима Бензема. Так что из Мадрида гости уехала не солоно хлебавши.

Сезон-2012/13 (Группа D)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Боруссия Д 6 4 2 0 11-5 +6 14 2 Реал Мадрид 6 3 2 1 15-9 +6 11 3 Аякс 6 1 1 4 8-16 -8 4 4 Манчестер Сити 6 0 3 6 7-11 -4 3

Далее уже "горожане" побывали в шкуре "сливочных", отыгравшись на последних минутах в домашней игре с Боруссией Дортмунд. Марио Балотелли реализовал пенальти на 90 минуте. Чтобы зацепится за очки, нужно было побеждать Аякс, но Сити умудрился и тут опростоволосится.

В Амстердаме победу праздновали хозяева (3:1, третье взятие ворот на счету Кристиана Эриксена), а в Манчестере обе команды разошлись боевой ничьей. Так что в последних играх действующий чемпион Англии боролся лишь за третью строчку с "аяксидами". Боролся, к слову, безуспешно.

Челси (2012/13)

Весьма неоднозначный сезон для лондонского клуба, который, с одной стороны, был примечателен тем, что "пенсионерам" удалось впервые в своей истории выиграть Лигу Европы, а с другой — увенчался невыходом из группы в Лиге чемпионов. К тому же, самым обидным стал не только сам факт падения во второй по значимости еврокубок, но и то, что Челси на тот момент был действующим победителем турнира. Да и к тому же летом 2012 года удалось заполучить в свои ряды некоего Эдена Азара из Лилля.

Начали за здравие. В первом туре на Стэмфорд бридж расписали боевые 2:2 с Ювентусом, затем разгромили Норшелланн в Дании – 4:0. В двухматчевой спарке предстояло встреча с донецким Шахтером.

Сезон-2012/13 (Группа E)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Ювентус 6 3 3 0 12-4 +8 12 2 Шахтер 6 3 1 2 12-8 +4 10 3 Челси 6 3 1 2 16-10 +6 10 4 Норшелланн 6 0 1 5 4-22 -18 1



Тогда "горняки" располагали чуть ли не лучшим составом в своей истории во главе с Виллианом — будущей легендой английского клуба. Игра на Донбасс Арене осталась за хозяевами, а Оскару удалось поразить ворота Андрея Пятова лишь на 90 минуте, зато им удалось взять реванш в родных стенах.

Правда, в том матче чемпиону Украины удалось дважды отправить мяч в сетку, против одного пропущенного в Донецке, что позволило иметь более выгодное положение перед конкурентом в свете большего количества выездных голов. Это и стало решающим фактором.

В пятом туре Ювентус неожиданно разгромил Челси в Турине, а Шахтер без проблем справился с датским чемпионом, что превратило игру между "зебрами" и "горняками" в Украине лишь в борьбу за первое место в группе. Челси же напоследок разнес аутсайдера в пух и прах, а затем отправился покорять Лигу Европы и преуспел в этом!

Ювентус (2013/14)

Спустя сезон, сию неприятную эстафету перенял уже Юве, умудрившийся обойти в своем квартете лишь Копенгаген. Балом правил мадридский Реал, лишь раз сыгравший вничью — как раз с подопечными Антонио Конте, и без проблем выигравший группу. А вот в итоговом фиаско "зебры" виноваты сами.

Сезон-2013/14 (Группа B)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Реал Мадрид 6 5 1 0 20-5 +15 16 2 Галатасарай 6 2 1 3 8-14 -6 7 3 Ювентус 6 1 3 2 9-9 0 6 4 Копенгаген 6 1 1 4 4-13 -9 4

В первом туре они едва спасли ничью с датским чемпионом, а затем упустили победу над Галатасараем. Турки, розыгрышем ранее дошедшие до четвертьфинала Лиги чемпионов, дважды сравнивали счет усилиями Дидье Дрогба и Умута Булута, причем Булут забил спустя минуту после взятия ворот в исполнении Фабио Квальяреллы.

Первую победу удалось добыть лишь в пятом туре. В Турине был повержен Копенгаген — 3:1. Хет-триком отметился Артуро Видаль, забивший два мяча из трех с одиннадцатиметровой отметки. Перед выездом в Стамбул в более выгодном положении были как раз итальянцы, опережавшие соперника на два очка, но все пошло наперекосяк. Сначала матч приостановили из-за сильного снегопада при счете 0:0, а на следующий день свежие турки вырвали победу благодаря голу Уэсли Снейдера на последних минутах.

Усладой для "бьянконери" могла стать победа в Лиге Европы, да и финал турнира должен был состоятся на их родном стадионе, но в полуфинале торжественное шествие команды Конте прервала Бенфика.

Атлетико Мадрид (2017/18)

"Матрасники" назывались главным фаворитом группы с Челси, Ромой и Карабахом, но не сумели подтвердить этот статус.

Сезон-2017/18 (Группа C)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Рома 6 3 2 1 9-6 +3 11 2 Челси 6 3 2 1 16-8 +8 11 3 Антлетико 6 1 4 1 5-4 +1 7 4 Карабах 6 0 2 4 2-14 -12 2

Неприятности начались уже в первом туре в Риме, где сейвы неподражаемого Алиссона Беккера помогли "волкам" добыть стратегическую ничью, продолжились на родном стадионе с Челси (Миши Батшуайи вырвал для "пенсионеров" три очка в добавленное время), а квинтэссенцией стали две ничьих с азербайджанцами.

У мадридцев оставались призрачные шансы на выход из группы перед последним туром, но Рома должна была уступить Карабаху, а подопечные Диего Симеоне — победить Челси. Не произошло ни того, ни другого. Зато без проблем прошлись по сетке второго по значимости еврокубка и слегка скрасили неоднозначный сезон.

Манчестер Юнайтед (2011/12, 2015/16, 2020/21)

Три фиаско МЮ в Лиге чемпионов с тремя разными наставниками. Удивительно, но первое из них приключилось еще под руководством великого и ужасного метра тренерского цеха – сэра Алекса Фергюсона.

Сезон-2011/12 (Группа C)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Бенфика 6 3 3 0 8-4 +4 12 2 Базель 6 3 2 1 11-10 +1 11 3 Манчестер Юнайтед 6 2 3 1 11-8 +3 9 4 Оцелул 6 0 0 6 3-11 -8 0

Не исключено, что манкунианцы пытались выиграть свою группу малой кровью, а когда спохватились то было уже поздно. "Красные дьяволы" сыграли вничью с Бенфикой и Базелем на старте (думаю, многие уже успели позабыть те зрелищные 3:3 на Олд Траффорд с голами однофамильцев — Фабиана Фрая и Александра Фрая), затем дважды без проблем разделались с абсолютным аутсайдером из Румынии — Оцелулом, но в последних турах набрали лишь одно очко и финишировали на третьем месте.

Сезон-2015/16 (Группа B)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 +3 12 2 ПСВ 6 3 1 2 8-7 +1 10 3 Манчестер Юнайтед 6 2 2 2 7-7 0 8 4 ЦСКА 6 1 1 4 5-9 -4 4

Следующая неудача случилась уже при Луи ван Гале в сезоне 2015/16. Группа была равная, но манкунианцы в ней выглядели, все же, фаворитом. Уступили на выезде ПСВ (в той встрече ужаснейшую травму получил Люк Шоу после которой, но не только, он так и не может вернуть себе былую форму), добыли волевую победу над Вольфсбургом в "театре мечты" (ах, какой роскошный голевой пас пяткой на Криса Смоллинга тогда отдал Хуан Мата).

После четырех очков в спаренных поединках с московским ЦСКА подопечные ван Гала держали все в собственных руках. Но оступились в последнем туре на Фольксваген арене. "Волкам" необходимо было не проиграть МЮ на своем поле, и они этого добились, пусть и с трудом. Антони Марсьяль вывел гостей вперед, Налдо и Вийеринья перевернули все с ног на голову, в концовке Джошуа Гилавоги срезал мяч в собственные ворота, но Налдо удалось вырвать победу для Вольфсбурга спустя две минуты. А там еще и эйндховенцы дожали россиян. В общем, все что могло пойти не так, пошло не так.

Сезон-2020/21 (Группа H)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 ПСЖ 6 4 0 2 13-6 +7 12 2 РБ Лейпциг 6 4 0 2 11-12 -1 12 3 Манчестер Юнайтед 6 3 0 3 15-10 +5 9 4 Башакшехир 6 1 0 5 7-18 -11 3

Третий случай произошел буквально на днях, с Оле Гуннаром Сульшером на тренерском мостике, поэтому заострять на нем внимание я не буду. Напомню лишь вкратце, что после побед над ПСЖ и Лейпцигом, Юнайтед вышел в лидеры своего квартета, но проиграл три из четырех последующих встреч и финишировал третьим. А если бы не стали валять дурака в Стамбуле?

Интер (2018/19, 2019/20, 2020/21)

Закончим свежими несчастьями миланского гранда, которые еще не успели выветрится из памяти. В сезоне 18/19 Интер здорово начал, добыв волевую победу в концовке над Тоттенхэмом и ПСВ, но растерял все преимущество в концовке, набрав лишь два очка в оставшихся поединках.

Сезон-2018/19 (Группа B)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Барселона 6 4 2 0 14-5 +9 14 2 Тоттенхэм 6 2 2 2 9-10 -1 8 3 Интер 6 2 2 2 6-7 -1 8 4 ПСВ 6 0 2 4 6-13 -7 2

Год спустя решающее значение имели две оплошности – в Праге со Славией в первом туре (1:1) и поражение в Дортмунде (2:3 после 2:0 к 51 минуте).

Сезон-2019/20 (Группа B)

№ Клуб И В Н П М +- О 1 Барселона 6 4 2 0 9-4 +5 14 2 Боруссия Д 6 3 1 2 8-8 0 10 3 Интер 6 2 1 3 10-9 +1 7 4 Славия Прага 6 0 2 4 4-10 -6 2



Ну а в текущем сезоне "нерадзурри" добыли первую победу лишь в пятом туре в Менхенгладбахе, а кроме того, не сумели одолеть ни донецкий Шахтер, ни мадридский Реал, тем самым установив персональный антирекорд. Впервые в своей истории обладатель требла по итогам сезона 2009/10 занял последнее место в группе самого престижного клубного турнира Старого Света.

Сезон-2020/21 (Группа B)