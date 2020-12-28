Другое

Чемпионат Украины по футболу пополнился колоритным футболистом, возвращение которого ждали болельщики.

Как сложится карьера Артема Милевского в Минае? В БК Фавбет предложили ставки на результативность форварда, которые мы рассмотрим в данной статье.

На днях футбольный клуб Минай сообщил о заключении контракта с Артемом Милевским. Стороны подписали соглашение на полтора года, а именитый форвард взял себе десятый номер на игровой футболке.

До этого в Украине Артем выступал исключительно за Динамо. В 2013 году нападающий покинул киевский клуб, отправившись в Турцию. После этого опальный футболист успел поиграть в чемпионатах Хорватии, Румынии и Венгрии, а последним его клубом стал Динамо Брест, который он привел к чемпионству в прошлом сезоне.

Возвращение Милевского в УПЛ не оставили без внимания букмекеров Украины. Компания Фавбет открыла прием ставок по нескольким предложениям, которые касаются успешности форварда в клубе из Ужгорода.

Так, букмекер предлагает сделать ставку на то, что до конца текущего сезона УПЛ игрок сделает шесть и больше результативных передач в составе Миная. Такое пари можно заключить по коэффициенту 2.08.

Также оператор предлагает спрогнозировать, сколько голов Милевский запишет на свой счет в текущем чемпионате Украины. Ставки на то, что Артему покорится отметка в пять мячей или больше, принимаются по коэффициенту 1.70.

Помимо этого, топ букмекер Украины принимает пари на то, что новичок Миная станет лучшим бомбардиром своей команды по итогам сезона – котировка 5.00. Среди других предложений Фавбет отметим:

Милевский забьет гол или отдаст результативную передачу в первом матче за Минай — 2.30

Милевский забьет гол в дебютном матче за Минай — 3.50

Милевский забьет гол или отдаст результативную передачу в матче против Динамо — 5.00

Милевский получит желтую карточку в первом матче за Минай — 3.70

Отметим, что Фавбет также принимает ставки на заочное соперничество форварда с другими нападающими УПЛ. Вероятность того, что Артем забьет больше голов, чем форвард Колоса Евгений Селезнев оценивается в 20.00. Больше, чем Александр Гладкий из Зари — 15.00.