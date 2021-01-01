Другое

В Новый год вспоминаем самых известных игроков, любивших алкогольные напитки.

Новый год – праздник, на который большое количество наших сограждан любит злоупотребить спиртным. Да что там наших – на многие страны можно посмотреть и увидеть ту же картину. И вот когда праздничная ночь уже закончилась, мы предлагаем вам вспомнить игроков, которые это дело особо ценили, а чаще всего, если быть откровенным, – переходили всяческие меры. Вспомнить не одобряя, но и не сильно осуждая (ведь кто мы для этого такие?!), а скорее подавая один маленький и проходящий сквозь весь текст совет – если что и делаете, то это должно быть в меру!

Украинцы

"А менты нам не кенты…"

Про эту парочку знают все. Даже как-то банально ее здесь упоминать, но и обойти стороной не получится. И если Милевский так или иначе мог контролировать выпитое, и максимум расплаты для него – разбитые машины и Хайдуки вместо топ-чемпионатов, то Алиева, по его же словам, перед переходом в московский Локомотив Юрий Семин чуть ли не отправлял кодировать, дабы парень выдержал все искушения Москвы. По Киеву-то тренер уже его знал!



А историй, в которые попали эти ребята как вместе, так и по отдельности – масса. Одна из самых эпичных и дошедших до наших дней случилась накануне харьковского финала Кубка Украины 2008 против Шахтера, когда загул закончился 200 долларами полицейским, которые все равно сдали "кентов" Игорю Суркису. Скандальный финал с пятью красными на две команды, как мы помним, Динамо проиграло со счетом 0:2…



"Игра мертва без гения касаний…"

Этого человека можно назвать нашим локальным Диего Марадоной. Нет, не по стилю игры – он у Рыкуна совершенно иной. Но Александр, как и Диего Армандо, творя на поле неподлежащие никаким логическим объяснениям вещи и выдавая несусветные передачи на любого форварда от Олега Венглинского до Жажи Коэльо, в жизни так и остался ребенком. Как футболист он поцелован Богом, но проблема в том, что в футбол ушла и великая часть того, что должно было уйти в мозги. Футбольный интеллект опередил интеллект как таковой.





Вылечить Сашу от пагубной заразы пытались и Евгений Кучеревский, и Мирон Маркевич, и Николай Павлов, но все их попытки оказались тщетными. Со временем, набрав уже вовсе неприличный вес, и успев упасть с балкона гостиницы своего знакомого Григория Козловского (владельца Руха, как мы помним), Рыкун взялся за ум и сейчас работает в селекционном отделе Металла – клуба, призванного стать ТЕМ Металлистом, где его обожали.



А наш герой ведь и тут синтезировал несоединимое, став истинным кумиром и Днепра, и Харькова. Но стать настоящим украинским Зиданом или Хави он не смог – лень и бутылка...



Когда на смену спирту приходит кофеин!

Игорю Шуховцеву посчастливилось справиться со своим недугом на довольно раннем этапе карьеры. Сам он говорит, что выпил столько, что люди в магазинах не видели, но Николай Павлов, который позднее пытался справиться и с Рыкуном, вовремя появился в жизни одесского кипера.



В 26 лет Шуховцев вшивал ампулу впервые, еще через 5 лет – повторил процедуру, а теперь уже справляется без капли в рот и сам. Ну, как сам, с помощью кофе… Этот напиток заменил нынешнему тренеру вратарей Мариуполя зеленый змей, и его он употребляет воистину цистернами – минимум по двадцатке чашек в день! Но ведь разве это не лучше?

Известные любители алкоголя из других стран

Динамовский Диого

Наш рассказ о ценителях крепких напитков из других стран мы начнем с человека, в чьей карьере есть очень смачный привкус Украины. Диого Ринкона можно смело назвать одним из лучших легионеров в истории и киевского Динамо, и даже всего украинского футбола. Однако же еще во время выступлений в столице Украины он замечался в алкогольных гулянках, а после запил, что называется, по-страшному.



Помимо лечения в клинике, помогла побороть недуг Ринкону и обретенная вера в Бога, и в 2017 году по приглашению Ирпенской библейской церкви он со своей семьей посетил Киев, где давал футбольные мастер-классы украинским детям, а также провёл несколько товарищеских матчей в составе Христианской сборной Бразилии.

Форвард Адриано, который не играл в Шахтере

Этот бразильский вундеркинд имел все шансы провести не менее захватывающую карьеру, чем его соотечественник Роналдо, но в юном возрасте попал в Италию и не выдержал всех искушений взрослой жизни вдали от дома, пристрастившись к алкоголю. К тому же, когда парню было 22 года, у него умер отец, что очень сильно повлияло на человека, которого на Апеннинах уже прозвали Императором.





Впервые он заявил о своих проблемах со спиртным будучи игроком Интера в 2007-ом году, то есть в 25-летнем возрасте, но так и не смог решить проблему самостоятельно. Постоянные гулянки, вечеринки, фотографии с наркобаронами с АК-47 в руках, приходы на тренировки в пьяном состоянии и многое другое лишили Адриано всех шансов стать настоящей звездой мирового масштаба, и Интер с Ромой быстро сменились на клуб анонимных алкоголиков, родную Бразилию и США.



Сократес, который не Папастотопулос

Сходу можно сказать, дескать, вот же ж бразильцы, только о них тут и говорим. Но на самом деле вся фишка в том, что их в футбольном мире просто необычайно много, от того и в различные категории, в том числе негативные, они попадают чаще.



Тут ситуация особо оригинальная (или нет?), ибо имеем дело с алкоголиком-врачом! Да-да, именно медицинское образование имел (и даже прозван был "‎Доктор Сократес"‎) прекрасный плеймейкер сборной Бразилии 80-х – такой интересной и такой безтрофейной… А от алкоголя, собственно, лучший футболист Южной Америки 1983-го года и скончался в возрасте 57 лет в относительно недавнем 2011-ом.



Употреблял наш герой и во время карьеры, а после начал это делать совсем уж регулярно. В августе 2011 года Сократес попал в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу с кровоизлиянием в пищеварительный тракт из-за повышенного давления воротной вены. В начале сентября он был выписан из больницы, а причиной кровоизлияния назвал злоупотребление им алкоголем, заявив: "‎Рабочий день, а я взял бутылку вина. Если бутылки бы не было, ничего не изменилось бы для меня, но это было привычкой. Это была моя компания, как и сигареты"‎.

3 декабря бразилец вновь попал в больницу с септическим шоком кишечного происхождения. 4 декабря в 4:30 – отправился в иной мир.

Гарринча. Просто Гарринча

Без него этот рассказ не был бы полным. Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, прославившийся тем, что творил на поле чудеса, имея левую ногу на 6 см короче другой, во многом погубил свою жизнь по причине зеленого змия – своей второй большой любви после женщин. Та что во многом – целиком и полностью. Потому и скончался уже в 49 лет…



Хотя его смерть, несмотря на все сопутствующие заболевания, наступила довольно быстро. Так сказать, мучения не растягивались. С 16 по 18 января 1983 года Гарринча шатался по барам с понятными целями. Явившись домой, он рухнул без сознания. Скорая помощь доставила легендарного футболиста, ставшего символом клуба Ботафого и всей страны, в клинику в состоянии комы.



Рано утром 20 января медработники обнаружили Гарринчу мертвым в его палате. Причиной смерти назвали цирроз печени, развившийся от алкоголизма, отек легких, а также расстройство нервной системы. Целый букет…



Марадона употреблял наркотики, говорите? Не только…

Об этом человеке недавно писали и говорили все и вся, а причина тому была до боли банальна – смерть. И за пару недель до нее он был доставлен в одну из больниц Буэнос-Айроса с целью лечения от алкоголизма, хотя основной причиной смерти стало не это.



Вообще, биография Марадоны настолько богата, что на всем ее фоне проблемы этого Гения всех времен и народов с алкоголем как-то меркнут сами по себе. Когда вспоминают его "‎темную сторону"‎, то в первую очередь всегда говорят о наркотиках, о стрельбе по журналистам, об условном сроке, та даже о тренерских провалах, но вот это – упускают. Мелочь.



Хотя жизнь Диего Армандо после завершения карьеры – это в принципе одна большая нелепость. Он был слишком велик ТАМ, чтобы уметь что-либо в обычной жизни. Он из тех, кому Бог дал слишком много одного, и на все остальное уже не осталось места.

"В 1969 году я бросил алкоголь и женщин. Это были худшие 20 минут в моей жизни"

Догадались, чьи слова? Конечно же, североирландца Джорджа Беста. И "я останавливался пить только тогда, когда засыпал. Однажды я пробыл в пабе ровно 10 часов и осушил 40 пинт пива, побив собственный рекорд на 20 минут" вдогонку. А резюмировать все это можно еще одной цитатой легендарного форварда Манчестер Юнайтед, которая служит таким себе признанием: "90 процентов своих денег я потратил на выпивку, девчонок и дорогие автомобили. Остальное же просто промотал... Выпивка — это единственный противник, которого я так и не смог обыграть".



Можно ли тут хоть что-то добавить? Пожалуй, разве тот знаменательный факт, что умер 59-летний Бест в тот же день, что и Марадона, да только вот разница между этими событиями – 15 лет. Еще один футбольный чудотворец, который так и не приспособился к жизни вне поля.

Шуховцева спас Павлов, тогда как Адамса – Венгер





Тони Адамс начал испытывать проблемы с алкоголем в довольно раннем возрасте. Уже в 20 лет он почувствовал, что это стало прочной частью его жизни, и при этом смог около 20 лет сыграть за лондонский Арсенал, став легендой клуба и его многолетним капитаном по прозвищу "Мистер Арсенал". Повлияла и помощь со стороны Арсена Венгера, который наставил многолетнего столба обороны "канониров" на "путь истинный".



Примечательно, что еще во время карьеры, в 2000-ом году, Тони открыл специализированный центр, призванный помочь нуждающимся побороть алкоголизм. Наверное, изучил эту проблему изнутри…

Gazza want a beer!

Пол Гаскойн, и этим все сказано. Казалось бы, что ничего в жизни он не делал так чисто, как бросал пить. Во всех своих клубах, включая Тоттенхэм, Ньюкасл, Лацио, Рейнджерс, Эвертон и другие поскромнее, он мог показывать воистину техничный и порой до боли неанглийский футбол, от которого трибуны падали в восторг. Но раскрыть себя полностью ему всюду мешал алкоголь. Британская, если так можно выразиться, национальность, не давала ему с подобным образом жизни уйти от параллелей с Джорджем Бестом, и увы, что все в них сводилось к одному знаменателю…



Были в его судьбе и пьяные драки, и голые поездки на такси, и еще много-много чего. Несколько лет назад стало известно об очередной завязке Газзы… Надолго ли?!

Глеб Скрипченко, Football.ua