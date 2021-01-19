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Подводя итоги года, Football.ua вспоминает об игроках, которые в 2020-м сменили клуб и на новом месте работы показали себя даже лучше, чем от них того ожидали.

Когда команда приобретает нового игрока в свой состав, скорее всего, от него ждут результата и помощи в достижении целей. Но иногда некоторые футболисты проявляют себя настолько хорошо, что даже их новые работодатели не ожидали такого! Вспоминаем игроков, которые сумели вот так удивить, сменив клуб в завершившемся 2020 году.

Бурак Йылмаз (из Бешикташа в Лилль)

Матчей (минут): 22 (1426)

Голов: 11

Ассистов: 4

Когда тебе 35 лет и некоторые уже давно успели списать тебя со счетов, Бурак Йылмаз продолжает феерить в Европе и пока даже не задумывается о завершении карьеры. В сентябре 2020 года Лилль в очередной раз заработал большие деньги на продаже своего футболиста, когда в Наполи отправился Виктор Осимхен.

Руководство Лилля решило долго не искать замену своему основному форварду и объявило о подписании на правах свободного агента опытнейшего Бурака Йылмаза, у которого на тот момент завершился контракт с Бешикташем. Вряд ли кто-то ожидал от 35-летнего турка невероятных показателей результативности, но даже в таком возрасте ему пока удается удерживать планку.

В текущем сезоне Йылмаз провел за Лилль 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи, являясь в то же время одним из лучших бомбардиров французской Лиги 1.

Хамес Родригес (из Реала в Эвертон)

Матчей (минут): 15 (1227)

Голов: 3

Ассистов: 5

Хамес Родригес по-настоящему засверкал на чемпионате мира 2014 года, благодаря успешным выступлениям на котором заслужил трансфер из Монако в мадридский Реал за 75 миллионов евро. Справедливо будет сказать, что полностью реализовать свой потенциал в стане "сливочных" и оправдать все надежды колумбийцу не удалось, поэтому ему был крайне необходим новый вызов.

Реанимировать свою карьеру Хамес отправился в Эвертон, который ныне возглавляет один из лучших специалистов в мире Карло Анчелотти. Интересно, что и финансовые запросы Реала оказались весьма небольшими, поскольку отпустить колумбийского хавбека на Гудисон Парк в Мадриде согласились абсолютно бесплатно.

Списанный со счетов Хамес практически сходу начал набирать ход, расположившись на правом фланге атаки, где он нередко обостряет атаки Эвертона длинными передачи. Да, в последнее время полузащитник вновь начал страдать от наскучившей его проблемы — травм, но когда Хамес Родригес в строю, несомненно, он приносит результат.

Симон Кьер (из Севильи в Милан)

Матчей (минут): 21 (1760)

Голов: 0

Ассистов: 0

Симон Кьер на протяжении всей своей карьеры оставался перспективным центрбеком, однако года шли, а его уровень по-прежнему оставался на уровне этой самой "перспективности". С 2019 года Севилья не скрывала своего желания расстаться с Кьером, поэтому начала отправлять его по арендам. Сначала была Аталанта, где у Симона мало что получилось, а затем реанимировать карьеру уже 31-летнего футболиста попытался Милан.

Справедливости ради, датский центрбек заиграл в стане "россонери" и стал игроком основного состава, что убедило Милан спустя полгода оформить его трансфер на постоянной основе и подписать с ним полноценный контракт. Сейчас же Милан лидирует в турнирной таблице Серии А и намекает на завоевание долгожданного Скудетто, а Симон Кьер является незаменимой частью этой команды.

Уэсли Фофана (из Сент-Этьена в Лестер)

Матчей (минут): 20 (1943)

Голов: 0

Ассистов: 1

Чего можно ожидать от трансфера юного французского центрального защитника из Лиги 1 в английскую Премьер-лигу? Вильям Салиба, например, до сих пор не дебютировал за Арсенал в АПЛ и отправился в очередную аренду, а вот дела его бывшего одноклубника по Сент-Этьену Уэсли Фофана куда более успешны.

В октябре 2020 года на подписание Фофана было потрачено целых 35 миллионов евро, однако 20-летнему центрбеку сходу удалось стать основным в Лестере, превзойдя даже самые смелые ожидания. На счету Фофана в футболке "лис" уже 20 поединков в первой половине дебютного сезона. Возможно, Арсенал ошибся, и заплатил большие деньги не за того парня?

Педри (из Лас-Пальмаса в Барселону)

Матчей (минут): 25 (1573)

Голов: 3

Ассистов: 2

Как часто футболисту атаки удается сходу заиграть в Барселоне, перейдя из клуба испанской Сегунды? Подобное можно считать фантастическим раскладом событий, если вы, конечно, не Педри. Игрок, которому недавно исполнилось 18 лет, воспитывался в академии Лас-Пальмаса, а его трансфер в стан "сине-гранатовых" был согласован еще в 2019 году.

Тем не менее, присоединился Педри к Барселоне именно в очень непростом сезоне для клуба, где под руководством нового тренера Рональда Кумана ему уже удалось забить как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов.

Универсальность молодого испанца позволяет тренерскому штабу задействовать его как на флангах атаки, так и в центре. Педри уже заслужил всевозможных сравнений с Лионелем Месси, однако работать талантливому футболисту еще есть над чем.

Диогу Жота (из Вулверхэмптона в Ливерпуль)

Матчей (минут): 18 (1070)

Голов: 9

Ассистов: 0

Интересно, но факт: если бы Диогу Жота остался в Вулверхэмптоне, а не перешел в Ливерпуль в летнее трансферное окно, у него определенно было бы меньше игровой практики. Отложим в сторону травму португальца и просто констатируем: Жоте удалось пробиться в стартовый состав мерсисайдского клуба, хотя изначально он рассматривался Юргеном Клоппом в качестве игрока ротации.

В 18-ти поединках в футболке Ливерпуля Диогу Жоте удалось отличиться девятью забитыми мячами. Это больше, чем в текущем сезоне забили как Садио Мане, так и Роберто Фирмино. Нет никаких сомнений, что атака "красных" только прибавила с приобретением португальца, а мы надеемся, что недавняя травма не отразится негативно на его будущей результативности.

Альваро Мората (из Атлетико в Ювентус)

Матчей (минут): 20 (1471)

Голов: 11

Ассистов: 7

Альваро Морату многие уже давно успели записать в список "сбитых летчиков", которые вроде и выступают за лучшие команды Европы, однако крайне редко появляются в заголовках спортивных СМИ в качестве ключевых объектов каких-то достижений.

В прошлое трансферное окно Мората решился на отчаянный шаг, когда покинул мадридский Атлетико и подписал контракт с туринским Ювентусом. Каких-то запредельных успехов испанскому форварду не пророчили, ведь он уже защищал цвета "старой синьоры" в период с 2014 по 2016 год, где ничем невероятным отметиться не смог. Впрочем, как и во всех клубах, в которых он выступал.

На удивление, Мората создал с Криштиану Роналду весьма симпатичную атакующую связку в Ювентусе, за который в 20 поединках он забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Страшно представить, какими бы были статистические показатели Мораты, если бы он время от время не попадал в положение вне игры.

Эмильяно Мартинес (из Арсенала в Астон Виллу)

Матчей (минут): 16 (1440)

Пропущено голов: 17

"Сухих" матчей: 8

Многие любители футбола сильно критиковали прошлую трансферную кампанию Астон Виллы. С целью закрепиться в середине турнирной таблицы АПЛ "львы" усилили состав Олли Уоткинсом, Мэтти Кэшем, Бертрандом Траоре и Россом Баркли. Все эти подписания уж точно не стали провальными, но отдельного внимания заслуживает трансфер голкипера Эмильяно Мартинеса из Арсенала.

Травма Бернда Лено во второй половине прошлого сезона заставила тренерский штаб "канониров" предоставить шанс в рамке Эми Мартинесу, который находился в системе клуба с 2010 года. Аргентинец мало того, что не испортил погоду, так еще сумел заявить о себе и помог кризисному Арсеналу завоевать Кубок Англии. Лондонский клуб был готов увеличить Мартинесу оклад, но тому нужно было только одно — постоянная игровая практика.

Арсенал решил сделать ставку на Лено и отпустил Эми в Астон Виллу за 25 миллионов евро, где тот продолжил демонстрировать высочайший уровень игры. "Львы" уже не являются командой, которая ведет борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиги, а аргентинский голкипер — лучший в текущем сезоне по количеству проведенных "сухих" матчей в АПЛ на данный момент.