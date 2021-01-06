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Футболисты, поработавшие барменами, автомеханиками и каменщиками. Они не сразу попали в профессиональный футбол. И, как оказалось, это вполне возможно.

Все мы знаем, что никогда не поздно начать заниматься любимым делом и слышали много невероятных историй успеха. И даже в тех профессиях, которые, казалось бы, зависят от возраста и физической формы можно достичь успеха не только с ранних лет. Футбол как раз идеальный пример. Карьера футболиста обычно начинается еще с детства. Но бывают и исключения.

Джей Демерит

Джей с детства занимался баскетболом, а также бегом, и только с 18 лет попал в футбольную команду своего университета, играя в защите. Но после окончания университета на драфте его не выбрали, и Джей устроился барменом. В 24 года уехал в Аглию с надеждой найти себе клуб. Демерит получил отказы в 25 клубах! И наконец-то его взяли в полулюбительский “Саутолл”, где Джей получал всего 40 фунтов в неделю. Но уже через год он перешел в клуб 7 лиги “Нортвуд”, а потом и в “Уотфорд”, где отыграл 6 сезонов и почти 200 матчей. И лишь в 28 лет Демерита пригласили в национальную сборную США, где он играл на чемпионате мира 2010. В 2011 вышел фильм “Взойти и заблистать: История Джея Демерита”.

Мирослав Клозе

В 20 лет Мирослав Клозе работал каменщиком, а все остальное время играл за аматорский клуб в Германии. Форварда заметили в “Хомбурге” (5 дивизион). Всего за один сезон Клозе забил 11 мячей. Вскоре его увидели в “Кайзерслаутерне” и подписали с ним контракт. Но Клозе все равно продолжал совмещать работу каменщика с футболом. Мирослав Клозе очень поздно начал играть на профессиональном уровне. Попав в национальную сборную Германии, он провел 137 игр и забил 71 гол. Это единственный футболист, который завоевал 4 медали чемпионата мира (“серебро” 2002, “бронза” 2006 и 2010, “золото” 2014).

Лука Тони

Профессиональным футболом Лука Тони начал заниматься только с 17 лет. Лука изменил 7 клубов, а попав в “Палермо”, забил 50 голов за 2 сезона. Лучшим бомбардиром Серии А он стал в 38 лет в “Вероне”.

Дадо Пршо

Хорватский футболист со всей семьей переехал во Францию, убегая от войны на родине. Сыграв 2 сезона за “Руан”, он забил всего 1 гол. После этого Дадо Пршо выгнали из команды, и он устроился работать автомехаником. Переломным моментом стало знакомство с девушкой Керол, через год пара поженилась. Дадо бросил пить и стал лучше играть за свой аматорский клуб “Сент-Рафаель”. Его заметил тренер “Монако”. А уже в день своего 29-летия в Лиге чемпионов Дадо забил 4 мяча в ворота “Депортиво”. После этого Дадо Пршо пригласили в сборную родной Хорватии, где он сыграл 32 матча и забил 9 голов.

Хави Варас

В 26 лет состоялся дебют Вараса в первой команде в матче высшего дивизиона чемпионата Испании. До этого времени голкипер играл только в аматорских командах. Хави Вараса все запомнили именного благодаря пенальти от Лео Месси на последней минуте в “Камп Ноу” сезона 2011/12. Варас смог отбить удар и сохранить ничью.

Морено Торричелли

В профессиональный футбол Морено попал в 22 года. Он работал плотником, а в свободное время играл в любительском клубе. Совмещать футбол с такой работой было очень трудно. Однажды его команду как предсезонного спарринг-партнера выбрал “Ювентус”. Торричелли, которому на тот момент было 22 года, понравился туринскому клубу, и его выкупили. За несколько лет Морено стал основным левым защитником. Выигрыш на Лиге чемпионов, кубок УЕФА, 2 Скудетто, 2 Кубка Италии — лучшие достижения Морено. А в составе итальянской сборной Морено Торриччели участвовал в Евро 1996 и Чемпионате мира 1998.

Патрик Мбома

С ранних лет Патрик увлекался футболом, но это были лишь любительские игры на улицах Парижа. Мбома окончил университет с дипломом математика. Лишь в 23 года Патрик принял решение серьезно заняться футболом. Но первые сезоны были неудачными. И все же Патрику улыбнулась удача. В национальной сборной Камеруна Патрик стал двукратным чемпионом континента и чемпионом Олимпийских Игр. Кроме этого, Патрик Мбома был признан лучшим футболистом Африки!

Петер Шмейхель

С детства Петер мечтал стать музыкантом. Но в 21 год стал нападающим в “Видовре”. Позже переквалифицировался во вратаря. За 4 года Шмейхель сыграл 76 матчей в “Брондбю”. Как результат стараний, Шмейхеля взяли в “Манчестер Юнайтед” в 1991 году и не прогадали! В 1992 году в составе сборной Дании Петер стал чемпионом Европы. А 1999 для Петера стал самым удачным — победа в Лиге чемпионов. Кстати, Петр все-таки выпустил несколько своих песен.

Ясин Бамму

Ясин работал продавцом в футбольном магазине и мечтал стать футболистом, играя как любитель. В 21 год парень решил предложить свою кандидатуру “Нанту”. В 2015 Бамму смог попасть в первую команду, с которой забил 15 мячей.

Эдин Джеко

Босниец начал в 19 лет как игрок второго чешского дивизиона “Железничара”. Потом его пригласили в “Теплице”, где Эдин отыграл 2 сезона. С титулом лучшего бомбардира Гамбринус-лиги, Джеко в 2007 году заметил тренер “Вольсфбурга” Феликс Магат и взял его в команду за 4 миллиона евро! Уже в 2011 Эдин перешел в “Манчестер Сити”, а трансфер составил целых 35 млн евро.

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Футболісти, які не відразу розпочали свою кар'єру

Дескріпшн: Футболісти, які попрацювали барменами, автомеханіками і каменярями. Вони не відразу потрапили у професійний футбол. І, як виявилося, це цілком можливо.

Всі ми знаємо, що ніколи не пізно почати займатися улюбленою справою і чули багато неймовірних історій успіху. І навіть в тих професіях, які, здавалося б, залежать від віку і фізичної форми, можна досягти успіху не тільки з ранніх років. Футбол якраз ідеальний приклад. Кар'єра футболіста зазвичай починається ще з дитинства. Але бувають і виключення.

Джей Демеріт

Джей з дитинства займався баскетболом, а також бігом, і лише з 18 років потрапив до футбольної команди свого університету, граючи захисником. Але після закінчення університету на драфті його не обрали, і Джей влаштувався барменом. У 24 роки поїхав в Англію з надією знайти собі клуб. Демерит отримав відмови в 25 клубах! І нарешті його взяли в напівлюбительський "Саутолл", де Джей отримував всього 40 фунтів на тиждень. Але вже через рік він перейшов в клуб 7 ліги "Нортвуд", а потім і в "Уотфорд", де відіграв 6 сезонів і майже 200 матчів. І лише в 28 років Демеріта запросили до національної збірної США, де він грав у чемпіонаті світу 2010. У 2011 вийшов фільм "Зійти і засіяти: Історія Джея Демеріта".

Мирослав Клозе

У 20 років Мирослав Клозе працював каменярем, а весь інший час грав за аматорський клуб у Німеччині. Форварда помітили в "Хомбурзі" (5 дивізіон). Всього за один сезон Клозе забив 11 м'ячів. Незабаром його побачили в "Кайзерслаутерні" і підписали з ним контракт. Але Клозе все одно продовжував поєднувати роботу каменяра з футболом. Мирослав Клозе дуже пізно почав грати на професійному рівні. Потрапивши в національну збірну Німеччини, він провів 137 ігор і забив 71 гол. Це єдиний футболіст, який завоював 4 медалі чемпіонату світу ("срібло" 2002 "бронза" 2006 і 2010, "золото" 2014 року).

Лука Тоні

Професійним футболом Лука Тоні почав займатися лише з 17 років. Лука змінив 7 клубів, а потрапивши в "Палермо", забив 50 голів за 2 сезони. Кращим бомбардиром Серії А він став у 38 років у "Вероні".

Дадо Пршо

Хорватський футболіст з усією родиною переїхав до Франції, тікаючи від війни на батьківщині. Зігравши 2 сезони за "Руан", він забив всього 1 гол. Після цього Дадо Пршо вигнали з команди, і він влаштувався працювати автомеханіком. Переломним моментом стало знайомство з дівчиною Керол, через рік пара одружилася. Дадо кинув пити і став краще грати за свій аматорський клуб "Сент-Рафаель". Його помітив тренер "Монако". А вже в день свого 29-річчя в Лізі чемпіонів Дадо забив 4 м'ячі у ворота "Депортіво". Після цього Дадо Пршо запросили до збірної рідної Хорватії, де він зіграв 32 матчі і забив 9 голів.

Хаві Варас

У 26 років відбувся дебют Варас у першій команді в матчі вищого дивізіону чемпіонату Іспанії. До цього часу голкіпер грав лише в аматорських командах. Хаві Вараса усі запам'ятали саме завдяки пенальті від Лео Мессі на останній хвилині в "Камп Ноу" сезону 2011/12. Варас зміг відбити удар і зберегти нічию.

Морено Торрічеллі

У професійний футбол Морено потрапив у 22 роки. Він працював теслею, а у вільний час грав в аматорському клубі. Поєднувати футбол з такою роботою було дуже складно. Одного разу його команду як передсезонного спаринг-партнера вибрав "Ювентус". Торрічеллі, якому на той час було 22 роки, сподобався туринському клубу, і його викупили. За кілька років Морено став основним лівим захисником. Виграш на Лізі чемпіонів, кубок УЄФА, 2 Скудетто, 2 Кубка Італії – кращі досягнення Морено. А у складі італійської збірної Морено Торріччелі брав участь у Євро 1996 і Чемпіонаті світу 1998.

Патрік Мбома

З ранніх років Патрік захоплювався футболом, але це були лише аматорські ігри на вулицях Парижу. Мбома закінчив університет з дипломом математика. Лише в 23 роки Патрік прийняв рішення серйозно зайнятися футболом. Але перші сезони були невдалими. І все ж Патріку посміхнулася удача. У національній збірній Камеруну Патрік став дворазовим чемпіоном континенту і чемпіоном Олімпійських Ігор. Крім цього, Патрік Мбома був визнаний кращим футболістом Африки!

Петер Шмейхель

З дитинства Петер мріяв стати музикантом. Але в 21 рік став нападаючим в "Відовре". Пізніше перекваліфікувався у воротаря. За 4 роки Шмейхель зіграв 76 матчів в "Брондбю". Як результат старань, Шмайхеля взяли в "Манчестер Юнайтед" в 1991 році і не прогадали! У 1992 році в складі збірної Данії Петер став чемпіоном Європи. А 1999 для Петера став найвдалішим – перемога в Лізі чемпіонів. До речі, Петер все-таки випустив декілька своїх пісень.

Ясин Бамму

Ясин працював продавцем у футбольному магазині і мріяв стати футболістом, граючи як любитель. У 21 рік хлопець вирішив запропонувати свою кандидатуру "Нанту". У 2015 Бамму зміг потрапити в першу команду, з якою забив 15 м'ячів.

Едін Джеко

Боснієць почав у 19 років як гравець другого чеського дивізіону "Железничара". Потім його запросили в "Тепліце", де Едін відіграв 2 сезони. З титулом кращого бомбардира Гамбрінус-ліги, Джеко в 2007 році помітив тренер "Вольсфбург" Фелікс Магат і взяв його в команду за 4 мільйони євро! Уже в 2011 Едін перейшов в "Манчестер Сіті", а трансфер склав цілих 35 млн євро.

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