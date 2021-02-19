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Украинский клуб не сумел выйти в четвертьфинал турнира.

Херсонский Продэксим проиграл испанскому Мовистар Интеру в поединке 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов.

Украинский клуб уступил 2:4 и вылетел из турнира.

За Продэксим отметился Зварич, а также испанец Пола переправил мяч в собственные ворота.

Отметим, что Продэксим лидирует в украинской Экстралиге, опережая Ураган, идущий вторым, на 6 очков.

Мовистар Интер — Продэксим 4:2

Голы: Мартинисорена, 16, Борха, 33, Барбадо, 39, Гарсия, 40 — Зварич, 31, Пола, 34 (автогол)

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