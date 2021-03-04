Украинцы проведут игры на турецких полях.
Молодежная сборная Украины, фото УАФ
04 марта 2021, 20:36
Сборная Украины в возрасте U-21 проведет ряд товарищеских поединков в рамках международного турнира в Турции, который состоится с 24 по 29 марта, сообщает официальный сайт УАФ.
Помимо сборной Украины, в турнире примут участие сборные Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Северной Македонии, Словакии.
Расписание матчей:
24.03.2021
Украина — Болгария (16.00)
27.03.2021
Украина — Узбекистан (16.00)
29.03.2021
Украина — Словакия (18:00)
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