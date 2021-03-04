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Украинцы проведут игры на турецких полях.

Сборная Украины в возрасте U-21 проведет ряд товарищеских поединков в рамках международного турнира в Турции, который состоится с 24 по 29 марта, сообщает официальный сайт УАФ.

Помимо сборной Украины, в турнире примут участие сборные Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Северной Македонии, Словакии.

Расписание матчей:

24.03.2021

Украина — Болгария (16.00)

27.03.2021

Украина — Узбекистан (16.00)

29.03.2021

Украина — Словакия (18:00)

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