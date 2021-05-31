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Football.ua расскажет про национальные команды, которые останавливались в нескольких шагах до титула.

Прелесть международного футбола в том, что чемпионат мира по-прежнему имеет большое значение, так как он проводится только раз в четыре года, но лишь немногие поднимали над головой этот престижный титул. И неважно, есть ли между ним Евро, Кубок Америки или Кубок африканских наций. Этот трофей — главный.

Франция в 1986 году или Бразилия в 1950 году могли быть лучшими командами, никогда не выигравшими чемпионаты мира, однако они все же чего-то добились. Франция, вдохновленная Мишелем Платини, показала себя на Евро-84, а "селесао" выиграли Кубок Америки в 1950 году, разгромив Парагвай со счетом 7:0.

Так кто же на самом деле остался с пустыми руками? Кто не выиграл ничего? И для ясности: мы не учитываем более мелкие соревнования, такие как футбол на Олимпийских играх и другие чемпионаты. Football.ua расскажет о командах, которые остановились в шаге от трофея.

Гана (2008 — 2012 годы)

В 2008 году Гана занимала 14-е место в списке лучших сборных мира по версии ФИФА. Они выиграли все игры, прошли квалификацию на чемпионат мира в 2010 году, прежде чем выйти из группы и выиграть свой первый матч в плей-офф против США после дополнительного времени. Затем был полный провал. Вы, наверное, помните тот матч против Уругвая. Преднамеренная рука Луиса Суареса, незабитый пенальти Асамоа Гьяна и команда, которая, как все думали, станет первой африканской полуфиналисткой чемпионата мира, рассыпалась.

К сожалению, этот эпизод остался в памяти дольше, чем то, насколько хороша была эта ганская команда на самом деле. Они прекрасно играли в атаке, которые развивались длинными передачами через центральных защитников. Тренер Милован Раевац получил отличную, но не самую опытную команду, которой не хватало лишь своего лучшего на тот момент игрока, Майкла Эссьена, который получил травму колена на Кубке африканских наций в начале того же года. Этот факт также легко забывается...

Когда Гана проиграла в финале Кубка африканских наций в 2010 году сборной Египта, это, конечно, не казалось концом пути. Но когда неожиданная и загадочная сборная Замбии выбила их из полуфинала турнира в 2012 году, это был крах. Кто знает, чего они могли добиться, если бы удача была на их стороне?

Аргентина (2014 — 2016 годы)

Что ж, если Эусебио заслуживал медали за свои индивидуальные умения, то как насчет Месси? Кажется, существует миф о том, что маленького гения тоже подстерегали одни неудачи на чемпионате мира 2014 года. Интересное заявление, если учесть, что он выиграл награду Лучшего футболиста турнира и забил пять голов.

Именно Лионель своими силами втянул Аргентину в схватку с Германией на пути к финалу ЧМ. Выделялись также и другие парни: Ди Мария, Маскерано, Игуаин, Агуэро. Но Месси попросту стоило немного больше помощи от партнеров. Особенно, если вспомнить момент, когда Гонсало Игуаин упустил в первом тайме отличный шанс вывести Аргентину вперед в финале.

Однако 2015 и 2016 годы сборная Аргентины могла искупить свою вину за поражение на ЧМ, выиграв Копа Америка. Месси отдал семь результативных передач и забил шесть голов, но Аргентина дважды проиграла по пенальти Чили и остается одной из самых невезучих национальных команд в истории.

Португалия (2000 — 2006 годы)

На самом деле, португальские СМИ придумали термин "золотое поколение", а Луиш Фигу был главным

"золотым мальчиком" страны. После последовательных побед на молодежном чемпионате мира в 1989 и 1991 годах страна была в ожидании чего-то великого. Фигу, Нуну Гомеш, Руй Кошта, Жоао Пинту, Фернандо Коуту, Рикардо Карвалью, Деку и молодой Криштиану Роналду — все они расцвели в начале 21 века. Страна выглядела готовой побороть долгую засуху на международной арене.

В полуфинале Евро-2000 сборная Португалии уступила Франции из-за гола Зидана. В 2002 году Португалия дважды проиграла на групповом этапе и не смогла выйти из группы, сославшись на две жесткие красные карточки в игре против Южной Кореи в качестве оправдания. Но до сих пор непонятно одно — как Португалия проиграла Евро-2004 на родине скромной Греции?

Это был тот же год, когда Жозе Моуриньо выиграл Лигу чемпионов с Порту. Нация была на пике, и это был подходящий момент. Но мечта осуществилась лишь через 12 лет, но это уже совсем другая история.

Бельгия (2016 — н.в)

Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Венсан Компани, Аксель Витсель, Раджа Наингголан, Муса Дембеле, Эден Азар, Дрис Мертенс, Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Янник Карраско… Нужно ли нам продолжать этот список громких имен?

Те футболисты, которые есть у сборной Бельгии сейчас еще могут помочь нации стать счастливее, но для многих из команды на Евро-2016 этот шанс выиграть что-нибудь с "красными дьяволами" уже безвозвратно упущен. Компани завершил карьеру, Наингголан и Дембеле не играют в топ-клубах. Да и многие другие уже летом сыграют свои последние матчи за сборную.

А вы помните, кто остановил бельгийцев на стадии четвертьфинала Евро-2016? Более скромная сборная Уэльса... Если бы они обыграли Уэльс, то вышли бы на Португалию. Если бы они не проиграли Англии в 2018 году, они, вероятно, столкнулись бы с Францией в финале чемпионата мира. Кто сказал, что бельгийцы не выиграли бы хотя бы одну из этих игр? В финале может случиться что угодно.

Англия (2001 — 2007 годы)

В далеком 2002 году сборная Англии была мощнейшим коллективом, несмотря на молодость, травмы и неопытность на том чемпионате мира. И этот факт могут подтвердить бразильцы.

А помните матч против Португалии на чемпионате мира 2006 года? Конечно, у Португалия было "золотое поколение", но, как мы все узнали, они явно не были непобедимыми. У Англии были прошлые и настоящие победители Лиги чемпионов, лидеры и титаны на поле, но не было классного левого вингера. Сейчас тренерскому штабу англичан подобное может только присниться во снах.

"Трех львов" все эти годы подводило отсутствие продуманной тактики и качественного тренера, который смог бы перевернуть все с ног на голову и вытащить игру. Но у англичан, глядя на уровень их чемпионата, еще все впереди.

По материалам FourFourTwo.