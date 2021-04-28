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Football.ua пообщался с британскими и французскими коллегами касательно матча ПСЖ — Ман Сити.

ПСЖ и Манчестер Сити еще никогда в своей истории не выигрывали Лигу чемпионов. Клубы, которые в последнее время регулярно завоевывают титулы на внутренней арене, cегодня сыграют свой первый матч в полуфинале Лиги чемпионов.

Противостояние ПСЖ – Манчестер Сити будет сродни финалу. Именно победитель этой пары завоюет в финале главный трофей клубного турнира в Европе. По крайней мере, такого мнения придерживаются большинство экспертов и журналистов.

Манчестер Сити трижды подряд покидал турнир на стадии полуфинала и лишь второй раз в истории сыграет в полуфинале. ПСЖ, после неудачного для себя прошлогоднего финала в Лиге чемпионов, с оптимизмом смотрит в будущее и намерен второй раз подряд выйти в финал.

Football.ua поговорил с коллегами из лучших медиа Франции и Британии и узнал, что думают о предстоящем матче на родине сегодняшних соперников.

"Шансы на победу в первом противостоянии ПСЖ и Манчестер Сити практически равны, а потому главным будет, как к матчу подойдут лидеры команд.

У ПСЖ очень сильное нападение, в атаке парижан играют быстрые и техничные Мбаппе и Неймар. Одной из главных задач для тренера Сити Хосепа Гвардиолы будет не дать игрокам парижан отдавать передачи на этот дуэт", — говорит журналист английского BBC Филип Макналти.

"Остановить Неймара и Мбаппе будет непросто. Манчестер Сити нужно весь матч сыграть дисциплинировано и, конечно, не позволять сопернику отдавать передачи на кого-то из них. Когда мяч у Неймара или Мбаппе — вот тогда будет возникать серьезная опасность воротам Манчестер Сити".

Такого же мнения придерживается и журналист французского L’Equipe Эммануэль Бойан. По его словам, атака ПСЖ быстрее и техничнее, и она доставит много проблем обороне Сити.

"Неймар и Мбаппе очень техничные футболисты, обладающие хорошей скоростью. Защита Сити — самая слабая линия в английской команде. Думаю, для ПСЖ не будет проблемой забить.

Главный козырь Манчестер Сити – полузащита. Такие игроки как де Брюйне, Стерлинг, Марез, Гюндоган могут долго держать мяч у себя и отдавать передачи так, чтобы у форварда была максимальная возможность поразить ворота соперника".

По мнению Эммануэля Бойана, у Гвардиолы пока нет настоящего голеадора, который бы реализовал все моменты, которые ему бы создавали.

"Как противостоять полузащите Сити? Это небольшая проблема, когда у тебя есть такой футболист как Верратти, который может удерживать мяч под большим давлением. А если мяч надо вернуть команде, то лучше Идрисса Гейе никого нет. Когда Сити потеряет мяч, вот тогда для них и будет самая большая опасность – играть без него", — говорит он.

Предстоящий поединок обещает быть красочным, обе команды подходят к поединку в прекрасной форме. Тем более, клубы всегда стараются играть на атаку.

"Думаю, Сити будет играть более осторожнее, чем обычно. Но все равно, нас всех ждет хороший атакующий футбол с голами. Ведь лучше всего эти команды умеют атаковать", — говорит Филип Макнатли.

Примечательно, но оба наших коллеги считают, что в первом матче победит ПСЖ со счетом 2:1.

"ПСЖ выиграет 2:1 в первом матче, а по сумме двух встреч выйдет в финал", — говорит журналист французского L’Equipe Эммануэль Бойан.

"Думаю, ПСЖ выиграет первый матч со счетом 2:1. Но гол Манчестер Сити на выезде может стать решающим в ответном матче. Нас ждет интересное и непростое противостояние между двумя выдающимися командами, полными высококлассных футболистов.

Кто таки будет в финале? Мне кажется, в этом году нас ждет английский финал в Лиге чемпионов между Челси и Манчестер Сити. Сейчас есть все предпосылки, чтобы так считать. Но пока с уверенностью я могу сказать лишь то, что победителем турнира точно будет победитель или Манчестер Сити, или ПСЖ", — говорит журналист английского BBC Филип Макналти.

В последний раз Сити и ПСЖ встречались в 2016 году. Тогда судьба свела эти команды в четвертьфинале Лиги чемпионов, и английский клуб по сумме двух матчей вышел в свой первый полуфинал турнира.

Матч ПСЖ — Манчестер Сити начнется в 22:00. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.