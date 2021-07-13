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В следующем раунде команда украинского специалиста встретится с Алашкертом или Коннахом Куэй.

В ответном поединке первого раунда квалификации Лиги чемпионов молдавский Шериф, которым руководит украинец Юрий Вернидуб, минимально обыграл албанскую Теуту и пробился в следующий отборочный этап по сумме двух матчей (5:0).

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Хотелось лучше, но когда первая игра закончилась 4:0, появилась нужда экономить силы. Плюс — очень быстро забили. Хороший мяч со стандарта. Наигрываем давно. А потом появилась разница в пять мячей. Я это понимал, поэтому нужно было контролировать мяч. Конечно, нужно играть. Люди приходят на стадион, я говорил об этом игрокам. Знаете, тут уже речь о психологии. Было тяжело достучаться. Прошли в следующий раунд, будем готовиться".



"Всегда больше хочется [большую разницу]. Но вы же понимаете, что перед нами есть соперник. Теута очень неплохая команда, умеет контролировать мяч. Хотя сегодня они не создали моментов. Был один раз, когда пробили мимо ворот".



"Нас ждет следующая игра. Надо экономить силы. Тот же Луванор и Густаво — лидеры нашей команды. Надо было дать сыграть и Раделичу тайм. У нас недельный цикл тренировочный. Все может случится. Нужно, чтобы он был в обойме. Должны об этом думать. Дали сыграть и Банде, Янсане, Сапате. Те ребята, которые ближайший резерв и которые могут усилить игру.



"Конечно. Я благодарен каждому из болельщиков, кто пришел на игру и поддержал команду. Мы без них ничто, играем для них. Огромное спасибо и низкий поклон каждому, кто сегодня был на стадионе", — приводит слова Вернидуба официальный сайт Шерифа.

В следующем раунде команда украинского специалиста встретится с Алашкертом или Коннахом Куэй.

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