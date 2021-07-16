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Политический контекст сорвал важное спортивное событие для региона.

На 4 августа 2021-го года у каталонской Барселоны был запланировал контрольный поединок против израильского клуба Бейтар Иерусалим, однако ему так и не суждено было состояться из-за политической позиции "сине-гранатовых".

Делом в том, что место для проведения данной игры был выбран именно Иерусалим, который восточную часть которого Израиль сумел взять под контроль в ходе Шестидневной войны против Палестины 1967-го года, после чего назвал всю территорию города своей столицей.

При этом, отступившие палестинцы все еще стремятся сделать данный населенный пункт собственной столицей в дальнейшем построении государства.

Владелец Бейтар Иерусалим Моше Хогег на своей странице в Facebook следующим образом описал сложившиеся обстоятельства: "После того, как я получил контракт для подписание и обнаружил в нем недвусмысленное требование, чтобы игра не проводилась в нашей столице, Иерусалиме, и несколько других требований, которые мне не понравились, я заснул с тяжелым сердцем.

Проведя много времени в раздумьях, я решил, что прежде всего, я — гордый еврей и израильтянин. Я не могу предать Иерусалим".

Мэр Иерусалима Моше Лион выразил поддержку данному решению, заявив, что командам, которые намерены блокировать его город в качестве места для проведения поединков, необходимо запретить въезд в страну в целом.

"Иерусалим является столицей государства Израиль, и решение бойкотировать его не является профессиональным, спортивным или образовательным".

Сама же Барселона заявила, что "никогда не настаивала на проведении данной игры".

При этом, Палестинская футбольная ассоциация направила Барселоне письмо протеста относительно возможного проведения контрольного поединка в Иерусалиме, а история помнит случай, когда сборная Аргентины, с Лионелем Месси в составе, отменила товарищеский матч против Израиля, когда столкнулась с пропалестинскими митингами сразу по прилету в данную страну.

Стоит отметить, что Бейтар Иерусалим — единственный клуб своей страны, в составе которого за всю историю существования не было ни одного арабского футболиста, а фанаты команды нередко оказывались в эпицентре расистских скандалов.

Отметим также и тот факт, что столицей Израиля Иерусалим признали США лишь зимой 2017-го года, в то время как Европейский Союз привычным образом выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу данного решения.