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Полученные средства организация обещает передать во благо развития футбола.

Согласно заявлению президента ФИФА Джанни Инфантино, министерство юстиции США завершило процесс глобального расследования коррупции в футболе по части отмывания средств.

Итогом данной процедуры станет возвращение в распоряжение контролирующего футбольного органа суммы в 201 млн долларов США, которая была конфискована во время проведения следственных действий.

Специальной операции американского минюста подверглись КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка), должностные лица которых были заподозрены в сговоре с руководителями спортивного маркетинга, в отношении чего было открыто соответствующее производство еще в 2015-м году.

27 подозреваемых и четыре юридических лица из более чем 50 обвиняемых признали свою вину, в последствии чего двое из них были приговорены к тюремному заключению за преступления, связанные с мошенничеством, взяточничеством, рэкетом и отмыванием денег.

Собственно, эти события и стали финалом правления Зеппа Блаттера во главе ФИФА.

Как сообщил сам Инфантино, вырученные при помощи правительства США деньги пойдут на финансирование проектов по развитию футбола по всему миру.