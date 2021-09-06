Представлен рейтинг клубов из топ-5 лиг.
Пеп Гвардиола, Getty Images
06 сентября 2021, 17:58
Международный центр спортивных исследований представил свой список клубов из топ-5 лиг, которые потратили наибольшее количество средств на формирование своего состава.
На первом месте в данном списке оказался Манчестер Сити. Клуб потратил на первые 11 более одного миллиарда евро. На втором месте оказался Манчестер Юнайтед с 886 миллионами евро.
Количество потраченных средств учитывается без учетов бонусов.
3. ПСЖ (939 млн евро, без учета бонусов – 845 млн евро).
4. Реал (787 млн евро, без учета бонусов – 715 млн).
5. Челси (780 млн евро, без учета бонусов – 736 млн).
6. Ливерпуль (672 млн евро, без учета бонусов – 586 млн).
7. Ювентус (657 млн, без учета бонусов – 573 млн).
8. Арсенал (630 млн, без учета бонусов – 579 млн).
9. Барселона (578 млн, без учета бонусов – 445 млн).
10. Тоттенхэм (551 млн, без учета бонусов – 477 млн).
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