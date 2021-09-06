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Представлен рейтинг клубов из топ-5 лиг.

Международный центр спортивных исследований представил свой список клубов из топ-5 лиг, которые потратили наибольшее количество средств на формирование своего состава.

На первом месте в данном списке оказался Манчестер Сити. Клуб потратил на первые 11 более одного миллиарда евро. На втором месте оказался Манчестер Юнайтед с 886 миллионами евро.

Количество потраченных средств учитывается без учетов бонусов.

3. ПСЖ (939 млн евро, без учета бонусов – 845 млн евро).

4. Реал (787 млн евро, без учета бонусов – 715 млн).

5. Челси (780 млн евро, без учета бонусов – 736 млн).

6. Ливерпуль (672 млн евро, без учета бонусов – 586 млн).

7. Ювентус (657 млн, без учета бонусов – 573 млн).

8. Арсенал (630 млн, без учета бонусов – 579 млн).

9. Барселона (578 млн, без учета бонусов – 445 млн).

10. Тоттенхэм (551 млн, без учета бонусов – 477 млн).

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