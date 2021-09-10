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Президент УЕФА также отреагировал на желание "сливочных" подписать Килиана Мбаппе в летнее межсезонье.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин в очередной раз резко высказался в адрес мадридского Реала, каталонской Барселоны и туринского Ювентуса, которые пытались организовать европейскую Суперлигу.

"Я был бы не против, если бы Реал, Барселона и Ювентус покинули УЕФА. Очень забавно, что они хотели создать новый турнир, а теперь хотят выступать в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов".

"Во всех трех клубах некомпетентное руководство. Эти парни пытались убить футбол".

"Флорентино Перес жалуется и говорит, что клуб может выжить только с помощью создания Суперлиги, а затем пытается подписать Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро", — заявил Чеферин в интервью Der Spiegel.

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