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Новый этап в скандальном разбирательстве.

Информация о создании нового клубного турнира под названием "Суперлига" уже достаточно давно пропала с радаров футбольной общественности, однако периодически клубам-соучредителям данного турнира, которые не отказались от своей первоначальной задумки — мадридскому Реалу, каталонской Барселоне и туринскому Ювентусу, приходится переживать очередные последствия своего неудачного решения.

УЕФА все еще окончательно не определился с суровостью степени наказания для данных клубов, а пока футбольные чиновники размышляют над этим вопросом, итальянский и испанские коллективы через обращения в суды различных инстанций пытаются успеть заблокировать все возможные варианты санкций в их адрес.

В частности, судья арбитражного суда, который по счастливой для клубов-отступников случайности расположен в Мадриде, Мануэль Руис де Лара потребовал от президента УЕФА Александра Чеферина снятия любых санкций в адрес Барселоны, Реала и Ювенутса в пятидневный срок.

В противном случае, руководителю футбольного союза обещают стать привлеченным к ответственности за несоблюдение принципов свободной конкуренции.

Отметим, что именно в этом судебном органе столицы Испании в начале июня 2021-го года было принято решение о запрете для УЕФА выступать против создания Суперлиги.