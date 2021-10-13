Другое

Арсен Венгер высказался о проблемах фиксации офсайда в футболе.

Экс-наставник лондонского Арсенала, а ныне директор по развитию мирового футбола ФИФА Арсен Венгер высказался о проблеме офсайда в футболе.

По его словам, в ближайшем будущем положение "вне игры" будет фиксироваться автоматически.

"Есть большая вероятность, что офсайд будет автоматизирован к 2022 году. Я должен сохранять все нюансы в тайне, однако это будет большое событие в мировом арбитраже",- заявил француз на встрече с прессой в Париже.

В данный момент судьи пользуются системой VAR на матчах, однако трактовки различных эпизодов по прежнему вызывают споры в футбольной общественности. Венгер же считает, что футбол должен двигаться в сторону современных технологий.

Данное изменение находится на стадии разработки в ФИФА с лета 2020 года. График же введения этого новшества планируют ускорить из-за Чемпионата мира 2022 года в Катаре.