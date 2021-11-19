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Евгений Кузьменко предлагает окунуться в статистику топовых европейских чемпионатов — удивительную и любопытную. Вам будет интересно.

Клубный футбол сегодня возвращается после очередной международной паузы, и мы предлагаем вам небольшой список статистических фактов, которые однозначно вызывают удивление и любопытство. Поехали!

Начнем с достаточно простого рейтинга, показатель xG:

В топ-5 сразу два представителя французской Лиги 1, причем c не самых топовых клубов: 27-летний Гаэтан Лаборд из Ренна и 21-летний Амин Гуири из Ниццы. Лаборд начинал сезон в составе Монпелье, а после 4-го тура перебрался в Ренн – в итоге имеет 8 голов в 13 играх. Гуири забил 6 мячей в 13 матчах.

Присутствие сразу двух игроков Лиги 1 от части объясняется тем, что во Франции сыграно больше всего туров – 13, тогда как в Серии А и Ла Лиге – 12, в Бундеслиге и АПЛ – 11.

Обводки 1в1:

Впервые за несколько последних сезонов Адама Траоре утратил лидерство в своем любимом показателе – обводках. Испанца обогнал другой игрок АПЛ, футболист Ньюкасла Аллен Сен-Максимен – без преувеличения, главный «тащер» Сорок в этом сезоне. Даже с приходом мощного иностранного капитала и больших трансферных амбиций, место Сен-Максимена в Ньюкасле, кажется неприкасаемым, как минимум на ближайшие несколько сезонов.

Впрочем, матчей в АПЛ еще много, и Траоре вполне способен вернуть себе свое любимое местечко в данном рейтинге.

Навесы:

По навесам «рулит» ветеранчик Сампдории Антонио Кандрева. Несмотря на свой возраст (34 года), Антонио все еще в порядке, все еще бороздит правую бровку, и бесспорно является одним из лучших игроков Сампы в этом сезоне. Второе место у Филипа Костича, что не удивительно, кроссы – главное преимущество серба, не удивляйтесь, если к концу сезона хав Айнтрахта обгонит и Кандреву и вообще всех.

Предголевые передачи:

Единоличным лидером в топ-5 европейских лиг по этому показателю является Флориан Кайнц – далеко не самый звездный футболист Бундеслиги. Кельн Штефана Баумгарта является одной из самых интересных команд чемпионата Германии этого сезона, новый коуч Козлов вдохнул новую жизнь в команду и клуб. А Кайнц – один из лидеров новой игровой системы, его вовлеченность в атакующие действия команды очень высока, и в частности выражается в таком вот показателе.

Удары головой:

Еще немного Кельна. Сразу два футболиста Козлов в топ-5 по количеству ударов головой. Вернувший свою лучшую форму Антони Модест за 11 туров пробил головой по воротам соперников 22 раза – в среднем по 2 за игру – это очень много. Замыкает пятерку такого рейтинга Себастьян Андерссон – резервный нападающий Кельна, но тоже габаритный. Как мы можем понять, фланговых подач Козлы делают много в своих играх.

Удары в штанги:

Когда в последнем туре перед международной паузой Тэмми Абрахам в очередной раз попал в штангу, его искренне стало жаль. Англичанину, летом перебравшемуся в Рому, пока что и правда прилично не везет – кроме 4 попаданий в штанги в Серии А, у него было пару каркасов ворот и в Лиге Наций. Но, если брать сугубо внутренние чемпионаты, оказывается есть еще более невезучий футболист – форвард Брентфорда Бриан Мбемо.

Удары из-за штрафной:

Еще один представитель Лиги 1 и конкретно Монпелье – Тежи Саванье лидирует по дальним ударам. Таковых у него целых 26 в 11 играх. Правда голевым стал пока один – после штрафного удара в ворота Лорьяна. Ну а в целом, опытный полузащитник проводит хороший старт сезона – 3+4 в 11 матчах.

Евгений Кузьменко, Football.ua