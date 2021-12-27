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Стали известны победители в разных номинациях.

Завершилась ежегодная церемония награждения Globe Soccer Awards 2021 и стали известны все победители в разных номинациях.

Лучшим вратарем года стал страж ворот ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Лучший мужской клуб 2021 года — лондонский Челси.

Лучшая футбольная академия Африки — ЗЕД ФК.

Награду за инновации получила итальянская Серия А, так как первыми внедрили систему VAR.

Лучший женский клуб — каталонская Барселона.

Лучший спортивные директор - Чики Бегиристейн (Манчестер Сити).

Лучший футбольный агент — Федерико Пасторелло (P&P Sport Management).

Лучшая национальная команда 2021 года — сборная Италии.

Лучший бомбардир всех времен — Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед).

Лучший тренер года — Роберто Манчини (Италия).

Лучший футболист всех времен — Роналдиньо.

Лучший бомбардир 2021 года — Роберт Левандовски (Бавария).

Лучший игрок в мужском футболе 2021 — Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Лучший игрок 2021 года среди пользователей TikTok — Роберт Левандовски (Бавария).

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