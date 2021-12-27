Стали известны победители в разных номинациях.
Globe Soccer Awards
27 декабря 2021, 20:10
Завершилась ежегодная церемония награждения Globe Soccer Awards 2021 и стали известны все победители в разных номинациях.
Лучшим вратарем года стал страж ворот ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Лучший мужской клуб 2021 года — лондонский Челси.
Лучшая футбольная академия Африки — ЗЕД ФК.
Награду за инновации получила итальянская Серия А, так как первыми внедрили систему VAR.
Лучший женский клуб — каталонская Барселона.
Лучший спортивные директор - Чики Бегиристейн (Манчестер Сити).
Лучший футбольный агент — Федерико Пасторелло (P&P Sport Management).
Лучшая национальная команда 2021 года — сборная Италии.
Лучший бомбардир всех времен — Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед).
Лучший тренер года — Роберто Манчини (Италия).
Лучший футболист всех времен — Роналдиньо.
Лучший бомбардир 2021 года — Роберт Левандовски (Бавария).
Лучший игрок в мужском футболе 2021 — Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Лучший игрок 2021 года среди пользователей TikTok — Роберт Левандовски (Бавария).
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