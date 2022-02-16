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Насколько хорошо вы запоминаете высказывания игроков?

Футбол интересен не только самой игрой, а еще и множеством околофутбольных вещей, таких как, например, высказывания игроков до или после поединков. Конечно, большинство таких мероприятий проходят скучно и стандартно, но есть и такие, которые по тем или иным причинам входят в историю.

Football.ua подготовил для своих читателей тест, в котором вам предстоит угадать, кому из легендарных игроков принадлежит та или иная известная фраза.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.