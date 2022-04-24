👊Командування Повітряних Сил ЗСУ звітує про збиту ворожу техніку за 23 квітня:
▪️ 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
▪️ 5 крилатих ракет
▪️ 9 безпілотних літальних апаратів (імовірно «Орлан-10»).
▪️Росія нанесла черговий ракетний удар по Одесі. Серед убитих — 3-місячна дівчинка. Схоже, що вбивати дітей — це нова національна ідея Російської федерації.
▪️ російська держава стала терористом, і їй не соромно. А отже має бути максимальна відповідальність.
▪️ Встановлюються нові факти злочинів окупантів в Маріуполі. Йдеться про десятки тисяч загиблих. Фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди свої злочини.
▪️ Зафісовані факти депортації наших громадян в концентраційні табори Росії. Далі їх відправляють в росії, зафіксовані факти депортації в Сибір та Владивосток, в тому числі і дітей.
▪️Воскресіння буде. Життя переможе смерть. Правда переможе брехню. А винні будуть покарані. А Росії доведеться вивчити знову ці прості істини.
▪️Цієї ночі діятиме комендантська година до 5-ї ранку. Прошу дотримуватись її.