Завершилася п’ятдесят дев'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
 
Протягом доби, 23 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки, тривають бої. Українські захисники знищили:
🔥особового складу – до 150
🔥танків – 2
🔥бойових машин – 1
🔥БТР – 8
🔥БМП – 3
🔥МТЛБ – 1
🔥АТ – 3
🔥артилерійських систем – 2
🔥літаків – 1
🔥БПЛА – 1
 

👊Командування Повітряних Сил ЗСУ звітує про збиту ворожу техніку за 23 квітня:

▪️ 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
▪️ 5 крилатих ракет
▪️ 9 безпілотних літальних апаратів (імовірно «Орлан-10»).

▪️Росія нанесла черговий ракетний удар по Одесі. Серед убитих — 3-місячна дівчинка. Схоже, що вбивати дітей — це нова національна ідея Російської федерації. 

▪️ російська держава стала терористом, і їй не соромно. А отже має бути максимальна відповідальність. 

▪️ Встановлюються нові факти злочинів окупантів в Маріуполі. Йдеться про десятки тисяч загиблих. Фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди свої злочини. 

▪️ Зафісовані факти депортації наших громадян в концентраційні табори Росії. Далі їх відправляють в росії, зафіксовані факти депортації в Сибір та Владивосток, в тому числі і дітей. 

▪️Воскресіння буде. Життя переможе смерть. Правда переможе брехню. А винні будуть покарані. А Росії доведеться вивчити знову ці прості істини. 

▪️Цієї ночі діятиме комендантська година до 5-ї ранку. Прошу дотримуватись її.