👊Командування Повітряних Сил ЗСУ звітує про збиту ворожу техніку за 23 квітня:

▪️ 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);

▪️ 5 крилатих ракет

▪️ 9 безпілотних літальних апаратів (імовірно «Орлан-10»).

▪️Росія нанесла черговий ракетний удар по Одесі. Серед убитих — 3-місячна дівчинка. Схоже, що вбивати дітей — це нова національна ідея Російської федерації.

▪️ російська держава стала терористом, і їй не соромно. А отже має бути максимальна відповідальність.

▪️ Встановлюються нові факти злочинів окупантів в Маріуполі. Йдеться про десятки тисяч загиблих. Фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди свої злочини.

▪️ Зафісовані факти депортації наших громадян в концентраційні табори Росії. Далі їх відправляють в росії, зафіксовані факти депортації в Сибір та Владивосток, в тому числі і дітей.

▪️Воскресіння буде. Життя переможе смерть. Правда переможе брехню. А винні будуть покарані. А Росії доведеться вивчити знову ці прості істини.

▪️Цієї ночі діятиме комендантська година до 5-ї ранку. Прошу дотримуватись її.