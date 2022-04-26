Завершилася шістдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої. Українські захисники знищили:
🔥особового складу – до 160
🔥танків – 3
🔥БТР – 1
🔥БМП – 4
🔥АТТ – 12
🔥артилерійських систем – 2
🔥зенітна установка — 1
🔥БПЛА – 2
 

⚡️ Звернення Володимира Зеленського 25 квітня:

▪️Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території – від сходу до заходу, від півночі до півдня – українська ідея однаково сильна, однаково всенародна.

▪️ Вдалося деокупувати 931 населений пункт. Це лише питання часу, коли ми звільнимо всі окуповані території. 

▪️  Проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє. Україна отримує допомогу з десятків країн світу. 

▪️Державними нагородами відзначено 269 військових ЗСУ, 9 військовослужбовців Головного управління розвідки. 

▪️За 2 місяці бойових дій 9 тисяч 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Героя України присвоєно 142 нашим захисникам.