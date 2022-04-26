До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 25 квітня.
Завершилася шістдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої. Українські захисники знищили:
особового складу – до 160
танків – 3
БТР – 1
БМП – 4
АТТ – 12
артилерійських систем – 2
зенітна установка — 1
БПЛА – 2
⚡️ Звернення Володимира Зеленського 25 квітня:
▪️Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території – від сходу до заходу, від півночі до півдня – українська ідея однаково сильна, однаково всенародна.
▪️ Вдалося деокупувати 931 населений пункт. Це лише питання часу, коли ми звільнимо всі окуповані території.
▪️ Проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє. Україна отримує допомогу з десятків країн світу.
▪️Державними нагородами відзначено 269 військових ЗСУ, 9 військовослужбовців Головного управління розвідки.
▪️За 2 місяці бойових дій 9 тисяч 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Героя України присвоєно 142 нашим захисникам.