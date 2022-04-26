⚡️ Звернення Володимира Зеленського 25 квітня:

▪️Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території – від сходу до заходу, від півночі до півдня – українська ідея однаково сильна, однаково всенародна.

▪️ Вдалося деокупувати 931 населений пункт. Це лише питання часу, коли ми звільнимо всі окуповані території.

▪️ Проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє. Україна отримує допомогу з десятків країн світу.

▪️Державними нагородами відзначено 269 військових ЗСУ, 9 військовослужбовців Головного управління розвідки.

▪️За 2 місяці бойових дій 9 тисяч 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Героя України присвоєно 142 нашим захисникам.