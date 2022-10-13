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Колишній футболіст назвав найкращих футболістів на його думку.

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін склав свій власний топ з найкращих гравців в історії футболу.

Він включив у цей топ-3 форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, а також колишнього півзахисника Реала та Ювентуса Зінедіна Зідана та Дієго Марадону.

"Якщо з Роналду та Марадоною все зрозуміло, то скажу і за Зідана. Зінедін був чудовим гравцем, і мені пощастило зіграти проти нього. Блискучий гравець, він забивав голи, виграв великі титули. Важко це перевершити".

Щодо найкращих гравців в історії АПЛ, то Кін вважає, що серед них Тьєррі Анрі, Вейн Руні і все то же Кріштіану Роналду.