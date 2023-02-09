Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 лютого.

Завершилася 350 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- РФ підготувала для наступу тисячі танків і бронемашин, сотні винищувачів — Foreign Policy з посиланням на українського військового посадовця.

- Зеленський під час візиту до Британії спільно з Ріші Сунаком підписав "Лондонську декларацію" — документ, спрямований на поглиблення партнерства Києва й Лондона.

- Лісабон передасть Києву три танки Leopard 2 наступного місяця — прем’єр Португалії Антоніу Кошта.

- Парламент Швеції схвалив військову допомогу Україні на понад 400 млн доларів — до пакету увійдуть, зокрема, бойові машини піхоти CV 90.

- Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії — Зеленський. "Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, зокрема, Заруцьке, Вовківка, Сохани, Павлівка, Юнаківка, Садки і Миропілля Сумської області та Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Дворічна і Западне на Харківщині. Ворог завдав авіаударів неподалік Козачої Лопані та Олійникового Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них — Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озарянівка, Олександро-Шультине, і Веселе Донецької області. А загалом – понад 20 населених пунктів. Ворог завдав авіаударів поблизу Іванівського.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки та Мар’їнки.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Зміївка, Берислав, Шляхове, Львове, Тягинка, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.

В Новотроїцькому Херсонської області окупанти проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення. В першу чергу це стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу. Також загарбники погрожують, що особи, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи.

Володимир Зеленський:

"Дієве континентальне союзництво в Європі – це потреба всіх європейців. Швидше закінчити російську агресію – це найраціональніше, що може бути.



Що раніше Україна отримає далекобійну зброю, що раніше наші пілоти отримають сучасні літаки, що міцнішою буде наша танкова коаліція, то швидше закінчиться російська агресія, і ми повернемо Європі впевнений мир".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!