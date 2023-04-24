Легенда Англії висловився про найкращих футболістів світу.
Вейн Руні - Getty Images
24 квітня 2023, 13:50
Вейн Руні висловив свою думку щодо найкращих гравців світу — цитує його The Times.
"Лео Мессі — GOAT. Але Ерлінг Голанд зараз є найкращим гравцем у світі завдяки цифрам і результатам, які він показує, а також ментальності, яку він демонструє.
У нас була епоха Мессі та Кріштіану Роналду, тепер настав його час. Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе".
Норвезький форвард нещодавно побив декілька рекордів у Ліі чемпіонів.