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Легенда Англії висловився про найкращих футболістів світу.

Вейн Руні висловив свою думку щодо найкращих гравців світу — цитує його The Times.

"Лео Мессі — GOAT. Але Ерлінг Голанд зараз є найкращим гравцем у світі завдяки цифрам і результатам, які він показує, а також ментальності, яку він демонструє.

У нас була епоха Мессі та Кріштіану Роналду, тепер настав його час. Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе".

Норвезький форвард нещодавно побив декілька рекордів у Ліі чемпіонів.