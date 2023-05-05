Український журналіст вдруге надіне форму українських збройних сил.
Роберто Моралес - Depo Ua
05 травня 2023, 21:12
Український журналіст та футбольний коментатор Роберто Моралес приєднався до лав ЗСУ.
"Я опинився на Житомирщині, щоб служити в лавах Збройних сил України і вже є військовослужбовцем Збройних сил України. Що ж, друга каденція.
Все має бути добре і, в першу чергу, все має бути Україна. Ще побачимось. Можливо, це буде й нескоро, але в будь-якому разі зустрінемось" — повідомив журналіст на сторінці проекту ТаТоТаке.
З липня 2015 року до осені 2016 року Роберто Моралес вже був в лавах наших збройних сил та приймав участь в АТО.