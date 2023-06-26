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Форвард може поставити грошовиту крапку в своїй професійній кар’єрі.

Бразильський нападник Роберто Фірміно після завершення цього сезону перестав бути частиною колективу Юргена Клоппа в англійському Ліверпулі, де провів останні вісім років.

Контракт 31-річного футболіста з "червоними" добіг до завершення, після чого він розпочав пошуки нового клубу вже в якості вільного агента.

І хоча Роберто належить до категорії "елітних" вільних гравців на європейському трансферному ринку, жоден із місцевих клубів не виявився настільки ж спритним, як аравійський Аль-Хіляль.

Повідомляється, що клуб із Близького Сходу одразу перейшов у наступ у плані підписання Фірміно, основний раунд яких має відбутись уже цього тижня.

Тим часом Аль-Хіляль уже запланував медогляд для гравця в одній із місцевих клінік.

У цьому сезоні Роберто відіграв 35 матчів, забивши 13 голів та віддавши п’ять гольових передач.