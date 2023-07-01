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Іспанець повісив бутси на цвях.

Сеск Фабрегас вирішив завершити кар'єру професійного футболіста.

"З великим сумом повідомляю, що настав і мій час повісити бутси на цвях. Від перемог на чемпіонаті світу, Євро, до перемог в Англії та Іспанії та завоювання майже всіх трофеїв. Незабутній шлях.

Тепер я збираюся перетнути білу лінію та почати тренувати команди B та молодіжку Комо.

Після 20 неймовірних років, повних жертв, самовідданості та радості, настав час сказати спасибі та попрощатися. Я любив щохвилини", – написав Фебрегас на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Фабрегас дебютував у дорослому футболі у 2003 році за Арсенал. За кар'єру іспанець виграв 16 трофеїв.