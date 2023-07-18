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Захисник продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Алекс Теллес стане гравцем Ан-Насра, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 30-річний футболіст завершить перехід у саудівський клуб найближчим часом. Інші подробиці на даний момент відсутні.

На даний момент Ан-Наср не може реєструвати нових футболістів через несплату боргу Лестеру у розмірі 390 тисяч фунтів за Ахмеда Муса, але очікується, що найближчим часом борг буде погашено і трансферний бан знімуть.

Минулого сезону Теллес виступав за Севілью на правах оренди: він відіграв 38 матчів і відзначився трьома асистами.