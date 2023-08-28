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На придбання та підготовку до фронту необхідного транспорту потрібно 195 тис. грн. Закликаємо всіх небайдужих доєднатися до збору та зробити свій вклад у захист країни.

Бійці третьої Окремої штурмової бригади, що працює на східному напрямку фронту, потребують термінової допомоги з придбанням пікапу, який значно полегшить виконання бойових завдань. Про це вони написали в листі до редакції сайту Football.ua та прислали відповідне відеозвернення.

"Ми, бійці третьої Окремої штурмової бригади, яка працює на бахмутському напрямку, наразі маємо нагальну потребу придбати пікап. За допомогою звертаємось до редакції сайту Football.ua та Сергія Федоренко. Наближаємо перемогу разом", — записали вони у своєму відозверненні.



Волонтер Сергій Федоренко, який вже не вперше допомагає цій бригаді, знайшов потрібний транспорт. На його придбання та підготовку до фронту потрібно 195 тис. грн.

Редакція Football.ua на своєму сайті оголошує збір необхідної суми та закликає всіх небайдужих доєднатися до збору і таким чином зробити свій вклад у захист нашої країни від підлого та підступного агресора.

🎯Ціль: 195 000.00 ₴

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