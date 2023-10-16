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Збірна Гваделупи веде боротьбу за підвищення з ліги Б.

Лівий вінгер львівського Руху Анге-Фредді Плюман відзначився дублем за збірну Гваделупи у матчі Ліги націй КОНКАКАФ проти збірної Сент-Люсії.

У поєдинку 4-го туру групового етапу північноамериканського турніру 28-річний гравець клубу української Прем'єр-ліги двома голами подарував своїй збірній 3 очки. Таким чином, вона вийшла на перше місце у своїй групі, яке дозволяє їй підвищення до ліги А у наступному розіграші турніру.

Зазначимо, що за збірну Гваделупи також виступають Жером Руссійон з берлінського Уніона, Андрію Гравійон з турецької Адани Демірспор і Маркус Коко з французького Нанта.

Гваделупа — Сент-Люсія 2:0

Голи: Плюман, 52 (пен.), 71

Загалом, тепер на рахунку Плюмана 14 матчів за збірну Гваделупи, в яких він відзначився 6 голами і 3 асистами.

Станом на зараз, турнірне положення у групі збірної гравця Руху наступне: