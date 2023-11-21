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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 листопада 2023 року.

Завершилася 635 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Росія змогла налагодити постачання силових установок для гелікоптерів Мі-8 виробництва чеської компанії PBS Velka Bites через військові частини в Індії та Казахстані, виробник уже почав внутрішнє розслідування.

- Туреччина, Румунія і Болгарія наближаються до угоди про створення спільних сил для очищення їхніх частин Чорного моря від мін, що дрейфують в результаті російського вторгнення в Україну — Bloomberg.

- Остін про постачання Україні Taurus і F-16: У цій війні немає "магічної кулі".

- Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $100 мільйонів — до нього увійшли одна РСЗВ HIMARS і додаткові боєприпаси до неї, зенітні ракети Stinger, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4.

- WP з посиланням на офіційних осіб, які подорожували з главою Пентагону Остіном до Києва, стверджує, що США зможуть передавати Україні далекобійну зброю та артилерійські боєприпаси ще "деякий час".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де підрозділи Сил оборони України відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українські воїни відбили 11 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії російських загарбників східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 12 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області, де українські воїни відбили 16 атак.

На Шахтарському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не проводив.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Дякую всім партнерам, які допомагають нам гарантувати реальне відновлення міжнародного права на нашій землі та в нашому морі, і особливо вдячний Сполученим Штатам за незмінне лідерство у підтримці.

Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую всім, чия робота – зробити Україну, наших людей, наших дітей більш захищеними. І кожному українському солдату, кожному нашому сержанту, кожному офіцеру Сил оборони і безпеки України – усім, хто захищає державу і дійсно дбає про людське життя, – я дякую!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!