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Попереду чемпіонат світу у Саудівській Аравії.

Президент УЄФА Александер Чеферін розкритикував зимове проведення чемпіонату світу в Катарі. Його слова наводить німецьке видання Kicker

"Я впевнений в одному: зимовий чемпіонат світу не пішов на користь футболу і було б нерозумно розглядати можливість його повторення, оскільки це створює навантаження на розклад змагань та національних ліг", — заявив президент УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія готова провести чемпіонат світу-2034 влітку.