Попереду чемпіонат світу у Саудівській Аравії.
Чеферін, Getty Images
04 грудня 2023, 18:09
Президент УЄФА Александер Чеферін розкритикував зимове проведення чемпіонату світу в Катарі. Його слова наводить німецьке видання Kicker
.
"Я впевнений в одному: зимовий чемпіонат світу не пішов на користь футболу і було б нерозумно розглядати можливість його повторення, оскільки це створює навантаження на розклад змагань та національних ліг", — заявив президент УЄФА.
Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія готова провести чемпіонат світу-2034 влітку.