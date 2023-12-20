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Сімейна сварка чи побутовий інцидент — у цьому розбиратиметься поліція.

Колишній вінгер ПСЖ та збірної Аргентини Есек'єль Лавессі був доставлений до лікарні з тяжкими травмами. Про це повідомляє Clarin.

За інформацією джерела, 38-річного аргентинця було доставлено до санаторію Категрил після можливого ножового поранення. У футболіста була колота рана живота та перелом ключиці.

Поліція підозрює, що була сімейна сварка на вечірці у його будинку. У той же час сім'я стверджує, що футболіст упав зі сходів, коли міняв лапмочку.

Видання El Observador дає інформацію про те, що аргентинця було поранено ножем одним із членів сім'ї, коли вони посварилися через гроші.

Нагадаємо, Лавессі завершив кар'єру у 2019 році. За свою кар'єру він виступав за Естудіантес, Сан-Лоренсо, Наполі, ПСЖ та Хебей. Також на його рахунку 51 матч у футболці збірної Аргентини.