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Незабаром уругвайський форвард стане ще одним зірковим одноклубником Сергія Кривцова.

Зірковий нападник Луїс Суарес, у якого спливає угода з Греміо наприкінці грудня цього року, продовжить кар'єру в американсько-канадській МЛС.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 36-річний уругваєць підписав контракт з Інтером Маямі, який буде розраховано на один сезон із можливістю продовження до 2025 року.

Зазначається, що цей перехід є неминучим та залишається лише офіційне підтвердження цієї інформації.

Таким чином, Суарес виступатиме разом із Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом та Хорді Альбою, з якими він раніше грав у Барселоні, а також із українським центральним захисником Сергієм Кривцовим.

За Греміо Луїс Суарес провів 53 поєдинки, в яких він забив 26 голів та віддав 17 результативних передач.