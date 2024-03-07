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Мегатурнір обіцяє шалену конкуренцію поміж континентами.

Клубний чемпіонат світу, як формат змагань, яке дозволяє звести поміж собою найкращі команди з усіх футбольних союзів та федерацій, існує вже достатньо давно.

Однак його формат та кількість перемог європейських клубів зрештою зумовили втрату турніром популярності, тому ФІФА вигадала геть нову ідею задля оновлення цього змагання.

Після завершення сезону-2024/25, із червня по липень, на теренах США відбуватиметься повноцінний турнір за участі 32 найкращих команд з усіх куточків світу, і напередодні став відомий його 20 за ліком учасник.

Оскільки РБ Лейпциг залишив розіграш плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА за підсумком поразки за сумою двох матчів проти мадридського Реала, дортмундська Боруссія отримала одну з 12 перепусток, передбачених для клубів із Європи.

Манчестер Сіті, мадридський Реал та лондонський Челсі, як переможці останніх трьох розіграшів Ліги чемпіонів УЄФА, мюнхенська Баварія, французький Парі Сен-Жермен, міланський Інтер, а також португальські Порту та Бенфіка, за видатні результати впродовж останніх чотирьох сезонів у цьому турнірі, зайняли ще вісім місць від європейської спільноти.

Ще один квиток за клубний мундіаль залишить за собою переможець поточного розіграшу ЛЧ, і якщо це буде одна з трьох вище зазначених команд, то іншого учасника визначатимуть за рейтинговою системою. Однак він точно не буде з Німеччини, бо два слоти для цієї країни вже зайняті.

Варіантів небагато: Ювентус або Наполі, та Атлетіко чи Барселона. Арсенал та ПСВ потраплять на турнір тільки в разі перемоги в Лізі чемпіонів.

До решти клубів, які вже мають перепустки на турнір, увійшли аравійський Аль-Хіляль, японський Урава Ред Даймондс, єгипетський Аль-Ахлі, марокканський Відад Касабланка, мексиканські Леон та Монтеррей, американський Сієтл Саундерс, бразильські Палмейрас, Фламенгу та Флуміненсе, а також новозеландський Окленд Сіті.