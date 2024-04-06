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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 05 квітня 2024 року.

Завершилася 772 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Норвегія в довгостроковій перспективі потенційно не виключає введення військ в Україну, — глава МЗС Норвегії в інтерв’ю ЄП.

- ЗСУ не допустили входження військ РФ в Часів Яр, — Сили оборони.

- Всі союзники підтримують запрошення України в НАТО, окрім США та Німеччини, — Ольга Стефанішина.

- Військова допомога Україні від Бельгії сягнула 1 мільярда євро — ЗМІ.

- У Придністров'ї заявили про атаку дрона на військову частину поблизу кордону з Україною. У ГУР назвали це провокацією.

- Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне закрити для росіян та білорусів небо над ЄС.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 30 атак в районах населених пунктів: Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 2 атаки в районах населених пунктів: Первомайське та Невельське Донецької області, де російські окупанти намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів: Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби російські окупанти, за підтримки авіації, здійснили 4 безуспішні спроби атакувати позиції українських військ в районах населених пунктів: Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби на цьому напрямку російські окупанти здійснили 5 безуспішних атак позицій українських військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох артилерійських системах, радіолокаційній станції, станції радіо-електронної боротьби та двох засобах протиповітряної оборони російських окупантів.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 860 російських загарбників, 15 танків, 73 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та 4 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Дякую всім, хто задіяний у регіоні в будівництві фортифікацій: Чернігівщина працює згідно з графіком. Заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області – питання оборони, знищення російських ДРГ, протидії обстрілам. У всіх прикордонних районах проблематика однакова. Постійні російські знущання – обстріли, терор.

На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Не жаліють. Буквально кожну людину намагаються дістати – хочуть знищити все життя тут. І кожен, хто захищає наших людей, усі наші громади, усю нашу Україну, кожен у світі, хто допомагає Україні, – справжній оборонець життя. Я вдячний усім".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!