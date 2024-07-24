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Football.ua представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 24 липня і розпочнеться о 22:00.

У рамках першого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Малі та Ізраїлю — представниками квартету D.

МАЛІ — ІЗРАЇЛЬ

СЕРЕДА, 24 ЛИПНЯ, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЕМПБЕЛЛ-КІРК КАВАНА-ВО (НОВА ЗЕЛАНДІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Свій шлях на Олімпіаду-2024 малійці розпочали з 2 раунду кваліфікації Кубка Африки-2023 (U-23). Там вони розібралися з Руандою, після чого зустрілися з Сенегалом і здобули путівку до фінальної частини турніру. У групі В з Єгиптом, Нігером і Габоном малійці набрали 6 очок у 3 матчах, діставшись півфіналу плей-оф із 2-го місця. Там команда зазнала поразки від Марокко в серії пенальті.

Поєдинок за третє місце з Гвінеєю вирішував долю виходу на Олімпійські ігри. Цього разу в серії пенальті удача посміхнулася саме Малі, відправивши гвінейців боротися за путівку з Індонезією.

Малі на Олімпійських іграх виступатиме вдруге. У 2004 році команда дісталася чвертьфінальної стадії.

Найбільшої уваги в заявці колективу Алу Бадра Діалло заслуговує півзахисник Вулвергемптона Бубакар Траоре. Одразу двоє малійських захисників опинилися в символічній збірній Кубка Африки-2023 (U-23), а саме Ібраїма Сіссе з Шальке та Фоде Дукуре з Ред Стара.

Путівка на Олімпіаду дісталася Ізраїлю за підсумками чемпіонату Європи-2023 (U-21). Туди ізраїльтяни відібралися з 2-го місця групи В (19 очок у 10 матчах), де їм протистояли Німеччина, Польща, Угорщина, Латвія та Сан-Марино. У квартеті С фінальної частини Євро Ізраїль теж фінішував 2-м, здобувши 4 залікових бали у 3 поєдинках з Англією, Чехією та Німеччиною. У суперники в 1/4 фіналу плей-оф команда отримала Грузію.

Дістатися півфіналу ізраїльтянам удалося після серії пенальті. Ця звитяга гарантувала їхню участь в ОІ-2024, а у півфіналі Ізраїль знову зустрівся з англійцями та знову поступився їм.

На Олімпіаду команда відібралася втретє. Обидва попередні виступи (1968 і 1976) завершилися в 1/4 фіналу плей-оф.

Виділимо в колективі Гая Лузона півзахисника РБ Зальцбург Оскара Глуха, нападника Шарлотт Лієля Абаду та півзахисника Гента Омрі Гандельмана (поза віковим лімітом). Місце в заявці знайшлося й для захисника Шахтаря Става Лемкіна.

ЗАЯВКИ КОМАНД