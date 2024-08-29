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Португалець важко працював, щоб досягти найвищого рівня у футболі.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду висловився про складність переїзду до Саудівської Аравії та щодо своєї популярності.

"Все моє життя — це суцільні складнощі. Я покинув свій дім в 11 років, щоб жити у великому місті. Для мене це було легко. Я переїхав з Мадейри до Лісабона, з Лісабона до Англії, з Англії до Іспанії, потім до Італії, а потім назад до Англії. Для мене переїзд — це не проблема.

За мною стежать більше за всіх людей у світі. Коли ви говорите про Кріштіану, ви опиняєтеся в центрі уваги, це нормально", — заявив 39-річний португалець під час бесіди з Ріо Фердінандом на своєму каналі в YouTube.

Раніше повідомлялося, що Роналду забив 899-й гол у кар'єрі.