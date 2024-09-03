Інше

Бразильський фулбек повернеться на батьківщину.

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес, який залишив Ан-Наср на правах вільного агента, продовжить кар'єру в Бразилії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 31-річний бразилець перейде в Ботафого, з яким він досяг повної домовленості.

Зазначається, що Теллес підпише з новим клубом контракт до кінця 2026 року.

За саудівський Ан-Наср, за який Алекс Теллес виступав починаючи з літа 2023 року, бразильський фулбек провів 38 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.