Інше

І це не легендарний Дієго Армандо.

Під час останнього інтерв’ю з Adidas Football аргентинський нападник Ліонель Мессі надав цікаву відповідь на питання, кого він свого часу брав за приклад для наслідування та кого вважав своїм кумиром на ранніх етапах кар’єри.

"Окрім Марадони, який завжди на першому місці для кожного аргентинця, Пабло Аймар був гравцем, яким я захоплювався найбільше. Я дуже любив дивитись за його грою", — заявив аргентинський виконавець.

Із Аймаром Мессі перетинався у футболці "альбіселесте" 13 разів, коли Пабло був ще професійним футболістом.

44-річний ексгравець завершив кар’єру влітку 2015 року, а наразі працює асистентом головного тренера збірної Аргентини.