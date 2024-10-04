Інше

Нововведення від ФІФА.

ФІФА підтвердила відкриття додаткового трансферного вікна у зв'язку з клубним чемпіонатом світу. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Рада ФІФА затвердила регламент клубного чемпіонату світу, спрямований на вирішення технічних питань і максимально можливе усунення невідповідностей, пов'язаних із періодами реєстрації та розкладом внутрішніх чемпіонатів.

Для клубів, які беруть участь у КЧС-2025, з'явиться трансферне вікно в період з 1 по 10 червня. Рішення про відкриття трансферного вікна ухвалюватимуть асоціації — члени ФІФА.

Після закінчення крайнього терміну подачі заявок команд клуби-учасники КЧС зможуть замінювати гравців у період із 27 червня до 3 липня в межах встановленого ліміту, оскільки контракти деяких футболістів закінчуються 30 червня. При цьому заміни можливі лише за умови, що в цей момент для клубу відкрито "стандартне" трансферне вікно.

"Клубний чемпіонат світу 2025 року покладе початок новій ері клубного футболу в усьому світі, коли найкращі команди змагатимуться за звання офіційних чемпіонів світу серед клубів-членів ФІФА. Ці правила забезпечать найкращі умови для того, щоб всі 32 клуби-учасники та найкращі гравці світу могли проявити себе на найвищому рівні", — заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Зазначається, що мета введених правил полягає в тому, щоб спонукати клуби та гравців із контрактами, що закінчуються, знайти відповідне рішення для полегшення участі футболістів у клубному чемпіонаті світу.