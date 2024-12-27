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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 грудня 2024 року.

Завершилася 1037 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- В’ячеславу Зінченку, затриманому у справі про вбивство Ірини Фаріон, змінили підозру. Тепер його підозрюють в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.

- Учасники Медіаруху, а також українські медійні та громадські організації закликають президента Володимира Зеленського винести на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій проти Андрія Портнова.

- Міністерство оборони України вирішило анулювати результати інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради та перенести його

- Попереднє розслідування щодо падіння літака Embraer поблизу казахстанського Актау встановило, що причиною авіатрощі є російська ракета. Про це написали Euronews та Reuters із посиланням на джерела. Ймовірно, літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Панцир-С".

- Лукашенко хоче розмістити в Білорусі десять комплексів "Орешник"

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ



Противник завдав 35 авіаційних ударів застосувавши 45 КАБ, понад сім сотень ударів дронами-камікадзе та здійснив більш 4600 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська та Стариці, обидві атаки успішно відбито українськими воїнами.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Западного, Лозової, Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Двадцять чотири рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках Копанок, Чернещини, Новосергіївки, Платонівки, Зеленого Гаю, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському лісі. Крім того, населені пункти Надія, Олександрівка та Зелений Гай зазнали авіаударів 18 некерованими ракетами.

На Сіверському напрямку окупанти тричі без успіху атакували в районі Білогорівки та Григорівки.

Райони населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине були атаковані ворогом на Краматорському напрямку чотири рази, противник успіху не мав. Ситуація на напрямку контрольована, Сили оборони стійко утримують займані рубежі.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районах населених пунктів Диліївка та Торецьк, всі атаки відбито, противник успіху не мав.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького. Три боєзіткнення тривають дотепер.

Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. Ворог зазнає значних втрат на даному напрямку, так від початку доби 312 окупантів було знешкоджено, 155 з яких – безповоротно, крім того, наші оборонці знищили один танк, шість одиниць автомобільної техніки та вивели з ладу один міномет противника.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове. Підрозділи Сил оборони відбили 18 атак противника, досі тривають 5 ворожих атак.

За сьогодні на даному напрямку ворог втратив 78 осіб вбитими та пораненими. Знищено одну бойову машину піхоти та легкий броньований багатоцільовий транспортер, крім того, суттєво пошкоджені два ворожих танки.

На Времівському напрямку наші воїни зупинили 15 штурмів окупантів в районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар, Костянтинопольське. Ще дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка загарбники здійснили одну марну спробу потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Придніпровському напрямку наші воїни три рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська. Противник успіху не мав.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 31 КАБ і 424 артилерійських обстрілів, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні слід відзначити воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти, 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Івана Богуна, 48-го окремого штурмового батальйона, 93-ї окремої механізованої бригади, 65-ї окремої механізованої бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського, міністра оборони Умєрова. Фронт. Забезпечення. Дуже важливо те, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Вдячний партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів. Нам потрібна більша сила зброї та сильні позиції для дипломатії. І кожен підрозділ, кожна бригада, яка це забезпечує, наближає для нас можливість нормального миру. Дякую за стійкість та сміливість у боях цими тижнями нашій 95-й, 80-й, 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам. Також 68-ма окрема єгерська бригада – молодці, хлопці! 225-й та 425-й окремі штурмові батальйони – дякую! Також хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії. І в нас є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такої: Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі. Збройні Сили України, Служба безпеки, ГУР, зовнішня розвідка – дякую за влучність усім нашим залученим структурам".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!