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Палмейрас у овертаймі прісного бразильського дербі вибив Ботафогу з КЧС-2025

Команди за якістю футболу явно не дотягували до рівня очікувань уболівальників, але все ж таки не затягнули гру до серії пенальті.

Палмейрас — Ботафогу, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Палмейрас — Ботафогу 1:0

Гол: Пауліньйо, 100



Палмейрас: Вевертон — Джай, Гомес, Фукс, Пікерес — Мартінес, Аллан Еліас (Майке, 71) — Естевао (Луїджі, 63), Ріос, Маурісіо (Торрес, 85) — Роке (Пауліньйо, 63, Мікаел, 103).



Ботафогу: Джон — Вітінью, Кунья (Каю, 83), Барбоса, Алекс Теллес (Куябану, 66) — Аллан Маркеш (Монторо, 66), Данілу (Ньютон, 83), Фрейташ — Артур, Ігор Жезус, Саваріно (Корреа, 71).



Попередження: Гомес, Пікерес, Морено, Вевертон — Барбоса, Алекс Теллес, Ньютон, Марсал, Монторо



На 116-й хвилині був вилучений Густаво Рауль Гомес Портільйо (Палмейрас) (друге попередження).