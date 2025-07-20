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Український боксер достроково здобув перемогу над британським суперником.

Олександр Усик здобув перемогу над Даніелем Дюбуа в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Найочікуваніша подія літа-2025 у світі боксу завершилася достроково. Українець нокаутував британця в п'ятому раунді поєдинку на Вемблі Стедіум у Лондоні. Суддя зупинив бій за кілька секунд після другого нокдауну.

Для Усика це 24-та звитяга в 24-х протистояннях. Уродженець Сімферополя втретє став абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Олександр нокаутував Даніеля в 9-му раунді бою, що проходив у польському Вроцлаві.