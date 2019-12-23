Англия

Предлагаем вашему вниманию рекордные матчи с участием нынешних 20 участников высшего дивизиона чемпионата Англии.

После недавнего чемпионского сезона Лестер продолжает удивлять болельщиков своей великолепной игрой и высоким местом в турнирной таблице. Недавно "лисы" в очередной раз вписали свое имя в историю АПЛ, одержав выездную победу над Саутгемптоном со счетом 9:0. Команда Брендана Роджерса стала лишь третьей в истории обновленного высшего дивизиона Англии, которой удалось забить девять голов в одном матче, а также повторила рекорд Манчестер Юнайтед более чем двадцатилетней давности.

Предлагаем вам ознакомиться с рекордными победами и поражениями действующих участников английской Премьер-лиги в рамках турнира.

Арсенал

Крупнейшая победа: 7:0 Эвертон (11 мая 2005 года), Мидлсбро (14 января 2006 года)

Арсенал выступал в английской Премьер-лиге с момента ее основания. Однако до прихода Арсена Венгера "канониры" не впечатляли результатами и не демонстрировали той беспощадной к соперникам атакующей игры. Положение дел в лондонском клубе изменилось, когда французский наставник полностью освоился и установил свои принципы. В середине нулевых Арсенал вышел на свой пик и даже сумел провести весь сезон без единого поражения.

Тогда же клуб из северного Лондона добился своих крупнейших побед в английском чемпионате в новейшей истории – с одинаковым счетом 7:0. Сначала, в мае 2005-го, жертвой "канониров" стал Эвертон, а в январе 2006-го они не оставили камня на камне от Мидлсбро, когда хет-триком отличился легендарный Тьерри Анри.



Крупнейшее поражение: 2:8 Манчестер Юнайтед (28 августа 2011 года)

В последние годы работы Арсена Венгера клуб уже был далек от тех славных дней, когда он считался одной из самых грозных сил в английском футболе. Неоднозначные трансферы и усиление соперников отодвинули "красно-белых" на второй план. Самое обидное для "канониров" поражение случилось в августе 2011 года, когда Манчестер Юнайтед обыграл их на ОлдТраффорд со счетом 8:2. Робин ван Перси, забивший один из голов престижа, следующим летом перебрался в стан "красных дьяволов", тем самым еще более усугубив положение дел в клубе.



Астон Вилла

Крупнейшая победа: 7:1 Уимблдон (11 февраля 1995 года)

В первые годы основания АПЛ Астона Вилла была грозной силой и подпирала Манчестер Юнайтед в турнирной таблице. Неудивительно, что крупнейшая победа бирмингемского клуба случилась в начале 1995-го, когда их жертвой пал Уимблдон. Звездой того вечера стал Томми Джонсон, оформивший свой первый и последний требл в карьере.

Крупнейшее поражение: 0:8 Челси (23 декабря 2012 года)

В начале 2010-х разница между топ-командами АПЛ и остальными начала ощущаться более выраженно, и одной из жертв этих перемен стала Астон Вилла. За считанные дни до рождества 2012 года "львы" потерпели поражение от Челси со счетом 0:8, когда им забил даже пребывавший не в лучшей форме Фернандо Торрес.

Борнмут

Крупнейшая победа: 6:1 Халл Сити (15 октября 2016 года)

Оставаться постоянным участником английской Премьер-лиги Борнмуту позволяет та невероятная работа, которую проделал главный тренер Эдди Хау и его помощники. С момента их выхода в элитный дивизион уже, кажется, прошла вечность, учитывая то, как команда освоилась. После осторожного первого сезона Борнмут начал играть увереннее и именно тогда добился победы над Халл Сити со счетом 6:1, которая на данный момент остается крупнейшей для клуба.

Крупнейшее поражение: 0:5 Тоттенхэм (26 декабря 2018 года)

Хотя в последние сезоны им уже не так даются некоторые результаты. В АПЛ по-прежнему присутствует устоявшаяся иерархия и с этим сложно что-то поделать. В матче во время прошлого рождественского марафона "шпоры" забили ворота команды пять безответных голов на Уэмбли. Блиставший тогда Сон Хын Мин едва не оформил хет-трик.

Брайтон

Крупнейшая победа: 4:1 Суонси (24 февраля 2018 года)

Еще один из недавних новичков Премьер-лиги. В 2017 году Брайтону удалось прервать 34-летнее отсутствие в элитном дивизионе, когда он стал 48-м участником АПЛ. Несмотря на прогнозы, команда смогла сохранить место в сильнейшей лиге. Во время первого сезона, когда "чайки" финишировали на 15-й строчке, они также одержали крупнейшую победу, обыграв вскоре вылетевший Суонси со счетом 4:1.

Крупнейшее поражение: 0:5 Борнмут (13 апреля 2019 года)

Не вылететь в следующем сезоне для команды стало еще более сложной задачей. Тогдашний менеджер Крис Хьютон буквально зубами пытался вытащить команду, однако это не позволило ему сохранить работу. За месяц до окончания сезона они пропустили пять голов от Борнмута, три из которых были забиты после удаления Антони Нокара.

Бернли

Крупнейшая победа: 4:0 Борнмут (22 сентября 2018 года)

Бернли проводит уже третий период в АПЛ, и его нельзя сравнить по успешности с двумя предыдущими. Тогда они вылетали сразу после первого сезона в элите, а теперь проводят четвертый год. В последние несколько лет обычно прагматичная и сдержанная команда начала играть более развязно, о чем свидетельствует победа над Борнмутом со счетом 4:0.

Крупнейшее поражение: 1:6 Манчестер Сити (3 апреля 2010 года)

Что касается их дебютного сезона в АПЛ, то именно тогда они потерпели крупнейшее поражение, уступив дома набиравшему обороты Манчестер Сити со счетом 1:6. Эммануэль Адебайор записал в свой актив дубль, также среди прочих голами отличились Патрик Виейра и Венсан Компани.

Челси

Крупнейшая победа: 8:0 Уиган (9 мая 2010 года) и Астон Вилла (23 декабря 2012 года)

После прихода в клуб Романа Абрамовича перед началом сезона 2003/04 Челси превратился из середняка в настоящий локомотив. Несмотря на многие тренерские изменения, клуб со Стэмфорд Бридж продолжает регулярно выигрывать трофеи. Что касается крупнейших побед "синих", то по восемь безответных голов от них пропустили Уиган и Астон Вилла. Стоит отметить, что в каждом из тех матчей отличался нынешний главный тренер Фрэнк Лампард.



Крупнейшее поражение: 0:6 Манчестер Сити (10 февраля 2019 года)

До прихода Лампарда ожидалось, что Маурицио Сарри останется в клубе на долгий период, но неоднозначные выступления и игра команды поставили его будущее в клубе под сомнение. Не упрочнило его позиций в лондонском клубе и выездное поражение от Сити со счетом 0:4, которое стало крупнейшим со времен провала в матче с Ноттингем Форест (0:7) в апреле 1991 года.



Кристал Пэлас

Крупнейшая победа: 5:0 Лестер (28 апреля 2018 года)

Кристал Пэлас был участником АПЛ еще в середине 90-х, хоть и продолжительный период провел вне элитного дивизиона, но свою крупнейшую победу одержал уже во времена Роя Ходжсона. Жертвой "орлов" стал Лестер, который за несколько сезонов до того выигрывал чемпионский титул. В тот вечер в составе лондонской команды отличились пять разных игроков, включая защитника Патрика ван Аанхолта.



Крупнейшее поражение: 1:6 Ливерпуль (20 августа 1994 года)

А вот самое обидное поражение Пэлас потерпел как раз на заре Премьер-лиги, пропустив на Селхерст Парк целых 6 голов от Ливерпуля в стартовом матче сезона-1994/95. Дублем в том матче отличился легендарный нападающий "красных" Иан Раш. То поражение стало определенным знаком, так как клуб вылетел из АПЛ и не мог вернуться в течение последующих 10 лет.

Эвертон

Крупнейшая победа: 7:1 Саутгемптон (16 ноября 1996 года) и Сандерленд (24 ноября 2007 года)

Эвертон можно сравнить со спящим гигантом, несмотря на большое количество многообещающих стартов, им требовалось время, чтобы проснуться. Дважды в рамках АПЛ "ириски" побеждали со счетом 7:1, сначала в матче с Саутгемптоном в 1996 году, а затем спустя 11 лет в поединке с Сандерлендом, еще одной красно-белой полосатой командой.

Крупнейшее поражение: 0:7 Арсенал (11 мая 2005 года)

Поражение от Арсенала со счетом 0:7 в мае 2005 года стало крупнейшим в истории Эвертона вообще. Тогда команда Арсена Венгера была свирепой, как, возможно, ни одна другая в истории лиги, и Эвертону не повезло попасться им под руку, хотя в том сезоне они смогли финишировать в топ-четверке. Голами в составе "канониров" тогда отличились Робин ван Перси и Деннис Бергкамп, два великих голландца из разных поколений.

Лестер

Крупнейшая победа: 9:0 Саутгемптон (25 октября 2019 года)

Джейми Варди был в списке отличившихся в матче с КПР (5:1), который раньше был крупнейшей победой Лестера в Премьер-лиге. В поединке с Саутгемптоном он отметился хет-триком, как и его одноклубник Айозе Перес, позволив "лисам" добыть победу со счетом 9:0, которая стала крупнейшей гостевой победой в АПЛ.



Крупнейшее поражение: 1:6 Арсенал (26 декабря 2000 года) и Тоттенхэм (18 мая 2017 года)

За годы выступлений в АПЛ команды из Северного Лондона не были добры к Лестеру. Тьерри Анри оформил хет-трик и помог Арсеналу разгромить "синих" со счетом 6:1 на Боксинг дэй в 2000 году, а затем Харри Кейн забил четыре гола в мае 2017-го, когда Тоттенхэм победил с тем же счетом.



Ливерпуль

Крупнейшая победа: 7:1 Саутгемптон (16 января 1999 года)

Учитывая то, как выступает Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа, Ливерпуль вскоре может побить свой рекорд, который он установил в невероятном матче в январе 1999 года, когда команда Жерара Улье разнесла Саутгемптон со счетом 7:1, а Робби Фаулер забил трижды.

Крупнейшее поражение: 1:6 Сток Сити (24 мая 2015 года)

Стивен Джеррард за годы выступлений в составе Ливерпуля утвердился в качестве безоговорочной легенды клуба. В мае 2015 года полузащитник проводил последний матч в футболке "красных" перед переходом в Лос-Анджелес Гэлакси. Выездной матч против Сток Сити, завершившийся со счетом 1:6, стал настоящим кошмаром для них, хоть бывший капитан сборной Англии и забил гол престижа.

Манчестер Сити

Крупнейшая победа: 8:0 Уотфорд (21 сентября 2019 года)

Сити находился не в лучшем настроении в домашнем матче с Уотфордом после поражения от Норвича, но никто не мог предположить того, какой сокрушительный удар они нанесут "шершням". Действующий чемпион АПЛ забил 5 голов к 18 минуте, установив тем самым рекорд, а во второй половине матча отправил в ворота соперника еще 3 мяча.



Крупнейшее поражение: 1:8 Мидлсбро (11 мая 2008 года)

Манчестер Сити стал первой командой в истории АПЛ, которая забила и пропустила 8 голов в одном матче. Более десяти лет назад "горожане", в составе которых выступали Майкл Болл, Стивен Айрленд и Дариус Васселл и которыми руководил Свен-Еран Эрикссон, потерпели сокрушительное поражение от Мидлсбро, во главе которых тогда работал будущий тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Манчестер Юнайтед

Крупнейшая победа: 9:0 Ипсуич (4 марта 1995 года)

Казалось, что Сити станет первой командой в АПЛ, которая добьется победы с двузначным числом на табло, но рекордная победа по-прежнему принадлежит их главным врагам – Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" в легендарном матче забили 9 голов в ворота Ипсуич Таун в марте 1995 года, когда новичок Энди Коул едва не оформил два хет-трика.



Крупнейшее поражение: 1:6 Манчестер Сити (23 октября 2011 года)

За период работы сэра Алекса Фергюсона Юнайтед потерпел некоторое количество памятных поражений, но ни одно из них не было настолько унизительным, как в матче с соседями из Сити, которые в октябре 2011 года победили на Олд Траффорд со счетом 6:1 и забили трижды после 88-й минуты.

Ньюкасл

Крупнейшая победа: 8:0 Шеффилд Уэнсдей (19 сентября 1999 года)

Ньюкасл имел возможность стать победителем АПЛ, но удача не была на стороне команды. В первом домашнем матче сэра Бобби Робсона "сороки" добыли свою крупнейшую победу над Шеффилд Уэнсдей, когда пять голов им отгрузил Алан Ширер.

Крупнейшее поражение: 0:6 Манчестер Юнайтед (12 января 2008 года) и Ливерпуль (27 апреля 2013 года)

В последние годы болельщики "бело-черных" переживали не лучшие времена. Криштиану Роналду отличился единственным хет-триком в АПЛ в матче с ними в январе 2008 года, а пять лет спустя они проиграли с тем же счетом Ливерпулю в родных стенах.

Норвич

Крупнейшая победа: 5:1 Эвертон (25 сентября 1993)

В первом в истории розыгрыше английской Премьер-лиги Норвич финишировал в тройке лидеров. В начале того сезона "канарейки" разгромили Эвертон на Гудисон Парк со счетом 5:1, а четырьмя голами в том матче отметился нападающий Эфан Экоку. Эта победа пока остается крупнейшей для клуба в АПЛ.

Крупнейшее поражение: 0:7 Манчестер Сити (2 ноября 2013 года)

С тех прекрасных времен Норвич прошел через цикл вылетов и возвращений. Во время их третьего периода в АПЛ они проиграли будущим чемпионам в лице Манчестер Сити со счетом 0:7. Два гола в том матче "желто-зеленые" забили в собственные ворота – отличились Брэдли Джонсон и Расселл Мартин.

Шеффилд Юнайтед

Крупнейшая победа: 6:0 Тоттенхэм (2 марта 1993 года)

В дебютном сезоне в АПЛ Шеффилд Юнайтед финишировал в середине турнирной таблицы. Одним из немногочисленных ярких моментов того сезона для команды была победа над Тоттенхэмом со счетом 6:0 в марте 1993 года.

Крупнейшее поражение: 0:4 Ньюкасл (24 ноября 1993 года) и Ливерпуль (24 февраля 2007 года)

Спустя несколько месяцев после той встречи с лондонским клубом "клинки" потерпели сокрушительное поражение от новичка Ньюкасла на Сент-Джеймс Парк. Через 14 лет команда Нила Уорнока проиграла с таким же счетом, но уже на Энфилде.

Саутгемптон

Крупнейшая победа: 8:0 Сандерленд (18 октября 2014 года)

Саутгемптон под руководством Рональда Кумана временами показывал веселую игру. В его восьмом матче во главе команды "святые" обыграли Сандерленд со счетом 8:0. Невероятно, но после первого тайма они вели лишь 3:0. Одними из авторов голов в том матче стали Душан Тадич и Грациано Пелле.



Крупнейшее поражение: 0:9 Лестер (25 октября 2019 года)

Несмотря на некоторый спад в результатах Саутгемптона, никто не ожидал от команды такого поражения. Лестер под руководством Брендана Роджерса выглядит опасным, но даже они смогли превзойти все возможные ожидания. Выиграв первый тайм со счетом 5:0, "лисы" забили еще четыре гола после перерыва, что позволило им повторить рекордную победу.

Тоттенхэм

Крупнейшая победа: 9:1 Уиган (22 ноября 2009 года)

До этого сезона Манчестер Юнайтед был не единственной командой, которая забила девять голов в одном матче. Тоттенхэм повторил их достижение, но позволил Уигану забить гол престижа. Эта игра памятна тем фактом, что Джермейн Дефо забил пять голов за 36 минут во втором тайме. Примечательно еще и то, что после первого тайма "шпоры" вели в счете лишь 1:0.



Крупнейшее поражение: 1:7 Ньюкасл (28 декабря 1996 года)

Сегодняшнюю игру "шпор" нельзя и близко сравнить с тем, как они выступали два десятилетия назад. Тогда они могли уступить любой команде, и счастливчиком в том матче стал Ньюкасл, который в середине 90-х боролся с Манчестер Юнайтед за чемпионский титул. За несколько дней до Нового года "сороки" разбили клуб из Северного Лондона со счетом 7:1.

Уотфорд

Крупнейшая победа: 5:1 Кардифф (22 февраля 2019 года)

Хави Грасия провел во главе Уотфорда 57 поединков в рамках АПЛ. В начале 2019 года "шершни" под его руководством обыграли Кардифф со счетом 5:1, когда вингер Жерар Деулофеу оформил хет-трик за 45 минут.

Крупнейшее поражение: 0:8 Манчестер Сити (21 сентября 2019 года)

Спустя два матча после увольнения Грасии, когда у руля команды снова оказался Кике Санчес Флорес, "шершни" пострадали от Манчестер Сити (0:8).

Вест Хэм

Крупнейшая победа: 6:0 Барнсли (10 января 1998 года)

Харри Реднапп считал, что его Вест Хэм должен был добиваться большего, чем они смогли достигнуть. Их победа над Барнсли в январе 1998 года, когда счет в матче открыл молодой Фрэнк Лампрад, стала украшением сезона, в котором они финишировали на восьмой строчке.

Крупнейшее поражение: 1:7 Манчестер Юнайтед (1 апреля 2000 года) и Блэкберн (14 октября 2001 года)

Пол Скоулз оформил свой первый из двух хет-триков в матче против Вест Хэма в апреле 2000 года. Такую же победу, как и Манчестер Юнайтед, спустя год одержал Блэкберн, но тогда все голы были забиты разными игроками.



Вулверхэмптон

Крупнейшая победа: 4:0 Блэкпул (26 февраля 2011 года)

Вулверхэмптон впервые пробился в АПЛ в 2003 году, но по-настоящему команда не оставила своего следа до того момента, когда она вернулись пять лет назад. В их третьем сезоне в элите подопечные Мика Маккарти обыграли Блэкпул 4:0, а дублем в том матче отличился Силвен Эбанс-Блейк.

Крупнейшее поражение: 0:5 (20 сентября 2003 года), Фулхэм (4 марта 2012 года) и Манчестер Юнайтед (18 марта 2012 года).

Более неприятного приветствия для них, чем от Челси (0:5) в 2003 году, было сложно придумать. Обыграть их с таким же счетом смогли Фулхэм и Манчестер Юнайтед, и между этими матчами прошло лишь 14 дней.



По материалам Squawka, подготовил: Сергей Сакара

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