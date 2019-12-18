Англия

Нигериец привлек внимание лондонского клуба.

Полузащитник Вильярреала Сэмюэль Чуквезе попал в сферу интересов Челси, сообщает издание The Telegraph.

Лондонский клуб намерен укрепить атакующую линию в зимнее трансферное окно и может подписать нигерийского вингера. Также "синие" следят за Джейдоном Санчо, Уилфридом Заа и Леоном Бэйли.

Действующий контракт Чуквезе с Вильярреалом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 16 поединков в футболке "желтых", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Челси хочет выручить 30 млн евро за Маркоса Алонсо.

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