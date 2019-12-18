Нигериец привлек внимание лондонского клуба.
Сэмюэль Чуквезе, Getty Images
18 декабря 2019, 09:55
Полузащитник Вильярреала Сэмюэль Чуквезе попал в сферу интересов Челси, сообщает издание The Telegraph.
Лондонский клуб намерен укрепить атакующую линию в зимнее трансферное окно и может подписать нигерийского вингера. Также "синие" следят за Джейдоном Санчо, Уилфридом Заа и Леоном Бэйли.
Действующий контракт Чуквезе с Вильярреалом рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 16 поединков в футболке "желтых", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Челси хочет выручить 30 млн евро за Маркоса Алонсо.
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